MLB／台將里程碑！美媒特別點名張育成將破陳偉殷出賽紀錄

旅美好手張育成本季與紅襪簽下大聯盟合約，目前生涯出賽202場，本季有機會超越陳偉殷219場出賽紀錄。

《波士頓先驅報》日前撰文整理今年所屬球員有望達成的紀錄，當家三壘手狄佛斯（Rafael Devers）將挑戰150轟（差7支），工具人赫南德茲（Kike Hernandez）生涯百轟（差1支），「故事哥」史托瑞（Trevor Story）的200轟（差26支）。

投手的部分，終結者簡森（Kenley Jansen）將挑戰出賽600場、400次救援成功。左投塞爾（Chris Sale）距離生涯250場先發差5場，生涯累積2077次三振排名第76，預計下次先發就能超越密爾伍德（Kevin Millwood）的2083次，上升至第73名。

張育成也被該報導提及，「雖只有201場（目前202場）出賽，但張育成出賽場次已是台灣選手歷史第三，若出賽220場，就能破前金鶯、馬林魚左投陳偉殷的紀錄。」

陳偉殷出賽219場是台灣選手紀錄，第二名是郭泓志的218場，張育成非常有機會成打破紀錄。本季張育成出賽6場比賽，6打數0安打，吞4次三振，明天紅襪將碰上張育成的老東家光芒。