MLB／道奇失去王者氣勢 洛杉磯時報狠批：輸得有夠難看

道奇隊近況不振，今天對響尾蛇隊之戰又以6：11落敗，吞下對戰3連敗，洛杉磯時報毫不留情狠批，道奇在這次系列賽「各方面都輸」。

道奇作客鳳凰城對響尾蛇進行4連戰，只打贏第1場，接下來3戰全敗，26歲右投葛洛夫（Michael Grove）今天先發3.1局，被揮出12安打、失9分，吞下本季首敗。洛杉磯時報指出：「令人不安的跡象？道奇在系列賽輸得有夠難看，各方面都被響尾蛇擊敗。」

道奇3月31日開季在主場對響尾蛇進行4連戰，打出2勝2敗，接著對洛磯隊2連勝，再到客場對決響尾蛇，輸掉本季第1個系列賽，戰績掉到5勝5敗。

教士今天狂揮16支安打，先發9棒全部開張、包括6名打者至少2安，開路先鋒羅哈斯（Josh Rojas）連續兩天都有3支安打，響尾蛇近兩戰一共33支安打、攻下23分，本季對戰道奇暫以5勝3敗領先。

大聯盟「二年級生」葛洛夫生涯第8戰被打慘，本季兩場先發還未奪勝，防禦率從6.75升至14.73；道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言各方面都不如響尾蛇，葛洛夫的狀況不好，一再被逮到攻擊機會。