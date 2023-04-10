MLB／麥克筆救援 洋基怪投手套「見白」不OK當場塗黑

洋基隊今天以5：3擊敗金鶯隊，怪投柯特斯（Nestor Cortes）以5.1局失2分的內容拿下本季第2勝，意外插曲是手套上的品牌Logo「44」卻被主審找碴，迫使他只能以麥克筆塗黑手套。

柯特斯首局在一出局後被拉契曼（Adley Rutschman）敲安，但隨後連飆2K，金鶯陣營抗議他突襲投球，但主審米勒（Bill Miller）沒有意見，反倒注意到了他的手套。

攻守交換時，米勒上前進行外部物質檢查，同時比向柯特斯黑色手套上的白色「44」繡字，只見柯特斯露出失望神情，但沒有多吵，隨後轉播鏡頭就拍到洋基人員正拿著麥克筆將手套上的白色繡字塗黑，柯特斯接下來的手套都呈現全黑。

柯特斯的手套品牌為「44 Pro」，他在賽後還原當時與主審的對話，「他說這個白色字體會有點問題，這是讓我有點生氣啦！」他說自己從2017年就使用這個手套，從來沒有碰過問題，他說感覺不是金鶯打者有意見，而是主審有意見。