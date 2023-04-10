MLB／史上首位總收入達5億美元 楚奧特將在2030年達陣
天使隊日籍球星大谷翔平將在季後成為自由球員，美國媒體推測他的未來身價愈來愈高，已從5億美元喊到6億美元，其實從大聯盟各隊球員的總收入看來，大谷隊友楚奧特（Mike Trout）將是史上首位達到5億美元的巨星，確定在2030年達陣。
大聯盟本季只有16名球員的年薪達到3000萬美元，天使占了3人，分別是瑞登（Anthony Rendon）3857萬1428美元、楚奧特3711萬6667美元、大谷3000萬美元，3人身價加起來超過1億美元。
楚奧特2011年展開大聯盟生涯，今年是在天使第13個球季，賺進2億4501萬7833美元，根據Baseball-Reference網站的統計數字，他的總收入在大聯盟史上暫時排名13。
天使在2019年3月20日和楚奧特延長合約，12年4億2650萬美元創下空前紀錄，也是唯一總值超過4億美元紀錄，他到2030年走完合約時，還有2億5980萬美元可領，到時生涯總收入將是5億481萬7833美元。
老虎隊39歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）將在18日邁入不惑之年，本季年薪3200萬美元，成為史上首位總收入超過4億美元的球員，生涯21年達4億41萬623美元，洋基隊退役球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）3億9928萬5104美元退居第2。
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