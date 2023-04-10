MLB／萬能的一平！武士頭盔製程需數個月 只用4天到手

「嗨，我是水原一平，我是大谷翔平的翻譯。」這封從美國捎來的電子郵件，正是為近日引起話題的武士頭盔而來，日本媒體Full-Count揭露訂做這頂頭盔的幕後故事，原本正常製作時程要好幾個月，但為了天使趕工在4天內完工送達。

天使回到主場後，這頂金碧輝煌的日本武士頭盔亮相，這是由大谷翔平挑選、日本廠商「甲冑工房丸武」丸武產業製作的頭盔，要價33萬日圓（約台幣7萬6000元）；頭盔到手後的第3天，大谷翔平終於在今天開轟，戴到這頂武士頭盔。

日本媒體報導，丸武產業在日本時間4日收到這封來自水原一平的信件，希望製作一頂武士頭盔。若按照一般訂製流程，需要等上幾個月，但由於球季已經開打，丸武產業即刻趕工，完成後也馬上安排運送、要求盡快送達。

天使前天展開主場開幕戰時，武士頭盔已經送達天使球場，距離下訂只有4天，楚奧特（Mike Trout）一見到頭盔就直呼「好酷」，大谷翔平也被注意到會在比賽期間，時不時去摸一下頭盔上的獅子，像是在祈求好運一般。