MLB／教士第2老開轟球員 42歲克魯茲6分打點打垮勇士

教士隊作客亞特蘭大，今天對勇士隊進行4連戰最後一戰，42歲老將克魯茲（Nelson Cruz）4打數3安打、包括3局上3分砲，全場攻下6分打點，幫助教士10：2獲勝。

克魯茲今年和教士簽下100萬美元合約，展開生涯第19個球季，前天對勇士5打數3安打、攻下2分打點，本季首次3安猛打，休兵1天再扛4棒指定打擊，再度火力大爆發，幫助球隊在客場搶下3連勝。

教士本季戰績升至6勝4敗，和響尾蛇隊並列國聯西區榜首，克魯茲3局上面對勇士24歲菜鳥左投杜德（Dylan Dodd），轟出中左外野3分砲，本季第2轟出爐，以42歲282天成為隊史第2老開轟球員。

教士最老全壘打紀錄是名人堂球員韓德森（Rickey Henderson）2001年締造，克魯茲今天開轟的年紀只小他1天，最快明天對大都會隊之戰就有機會追平，單場6分打點也是個人近3季最多。

教士今天出現13支安打，其中3轟包括葛里沙姆（Trent Grisham）4局上陽春砲、本季第3轟、金河成5局上兩分砲、本季第2轟，馬恰多（Manny Machado）也有單場3安，對勇士4連戰帶著3勝1敗離開，杜達先發4.1局失7分、吞下生涯首敗。