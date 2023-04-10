MLB／賈吉雙響砲率洋基二連勝 「難過」金鶯修改圍牆距離

上季美聯MVP「法官」賈吉（Aaron Judge）今天擊出雙響砲，加上先發左投柯特斯（Nestor Cortes）5.1局失2分好投，率領洋基隊以5：3擊敗金鶯隊。

賈吉首局就敲安上壘，隨後瑞佐（Anthony Rizzo）、史丹頓（Giancarlo Stanton）接連敲安送回第1分。三局上賈吉和對手纏鬥數球，最後將一顆外角高球轟出中外野大牆外，形成陽春全壘打。

Aaron Judge has homered.



Maybe you've heard of him. pic.twitter.com/r5kyuGbLqi — MLB (@MLB) 2023年4月9日

5局上洋基外野手柯戴羅（Franchy Cordero）轟出兩分砲，8局上賈吉再補上一發左外野方向的陽春砲，最終洋基就以5：3勝出。

Aaron Judge's first multi-home run game of the season! pic.twitter.com/xFnaFe7TbL — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2023年4月9日

值得一提的是，2017年至今賈吉面對金鶯敲出37轟，全大聯盟最多。他賽後受訪時說：「金鶯和我們是同一區，他們有很好的投手，且勇敢對決，不會退縮。他們投出自己最好的球，我也用最強的揮棒來對決。」

金鶯原先的左外野圍牆較矮，且距離是聯盟第6近，去年他們宣布要將主場左外野圍牆往後移，沒想到仍慘遭賈吉砲擊，對此賈吉表示：「這裡的風很舒適，當他們修改圍牆距離時，我很難過，但我要做出調整，攻擊其他方向。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也稱讚賈吉的表現：「他是現在最好的球員。他很飢渴，注意力非常集中，不會認為所有成就是理所當然的。」