快訊

2019年播三市長合體出現「鳳凰雲」挨罰40萬 中天打官司抗罰勝訴

世紀流水席！高雄總鋪師辦200桌「超豪華菜色圖輯曝光」一桌要價2萬以上

文化部忽拍板國漫館 延宕迷航5年後為何2個月快速定案

MLB／賈吉雙響砲率洋基二連勝 「難過」金鶯修改圍牆距離

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉。 法新社
賈吉。 法新社

上季美聯MVP「法官」賈吉（Aaron Judge）今天擊出雙響砲，加上先發左投柯特斯（Nestor Cortes）5.1局失2分好投，率領洋基隊以5：3擊敗金鶯隊。

賈吉首局就敲安上壘，隨後瑞佐（Anthony Rizzo）、史丹頓（Giancarlo Stanton）接連敲安送回第1分。三局上賈吉和對手纏鬥數球，最後將一顆外角高球轟出中外野大牆外，形成陽春全壘打。

5局上洋基外野手柯戴羅（Franchy Cordero）轟出兩分砲，8局上賈吉再補上一發左外野方向的陽春砲，最終洋基就以5：3勝出。

值得一提的是，2017年至今賈吉面對金鶯敲出37轟，全大聯盟最多。他賽後受訪時說：「金鶯和我們是同一區，他們有很好的投手，且勇敢對決，不會退縮。他們投出自己最好的球，我也用最強的揮棒來對決。」

金鶯原先的左外野圍牆較矮，且距離是聯盟第6近，去年他們宣布要將主場左外野圍牆往後移，沒想到仍慘遭賈吉砲擊，對此賈吉表示：「這裡的風很舒適，當他們修改圍牆距離時，我很難過，但我要做出調整，攻擊其他方向。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也稱讚賈吉的表現：「他是現在最好的球員。他很飢渴，注意力非常集中，不會認為所有成就是理所當然的。」

賈吉

相關新聞

MLB／大谷翔平第3轟狙擊學長菊池 天使6：0打到11：12輸球

大谷翔平的本季第3轟，今天降落在天使球場，效力藍鳥隊的學長菊池雄星成為苦主，但天使6：0的領先失守，從6：10落後扳平也...

MLB／克魯茲本壘攻防撞到腳踝骨折 海盜、白襪清空板凳

海盜隊今天以1：0擊敗白襪隊之戰，因為本壘攻防撞出火氣，海盜克魯茲（Oneil Cruz）挑戰本壘，遭白襪捕手查維拉（S...

MLB／賈吉雙響砲率洋基二連勝 「難過」金鶯修改圍牆距離

上季美聯MVP「法官」賈吉（Aaron Judge）今天擊出雙響砲，加上先發左投柯特斯（Nestor Cortes）5.1局失2分好投，率領洋基隊以5：3擊敗金鶯隊。 賈吉首局就敲安上壘，隨後瑞

MLB／光芒開季9連勝狂攻75分 張育成待命對戰老東家

大聯盟新球季開打11天，光芒隊一路保持不敗之身，今天在佛州坦帕灣主場又以11：0擊敗運動家隊，不但是唯一不敗之師，也是近...

MLB／大谷終於戴到武士頭盔 日球迷花式讚美「用可愛統一天下」

天使今天浪費6：0領先，打到延長10局以11：12不敵藍鳥隊，輸掉慘烈的一戰，大谷翔平第3局炸裂兩分砲，終於戴到用於全壘...

MLB／麥克筆救援 洋基怪投手套「見白」不OK當場塗黑

洋基隊今天以5：3擊敗金鶯隊，怪投柯特斯（Nestor Cortes）以5.1局失2分的內容拿下本季第2勝，意外插曲是手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦