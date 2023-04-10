MLB／克魯茲本壘攻防撞到腳踝骨折 海盜、白襪清空板凳

海盜隊今天以1：0擊敗白襪隊之戰，因為本壘攻防撞出火氣，海盜克魯茲（Oneil Cruz）挑戰本壘，遭白襪捕手查維拉（Seby Zavala）擋下，克魯茲當場撞成傷兵、痛在地上打滾時，查維拉因不滿他的衝撞方式而開嗆，雙方進一步釀成板凳清空。

衝突畫面發生在6局下，無人出局、一三壘有人時，海耶斯（Ke’Bryan Hayes）敲出三壘方向滾地球，三壘上的克魯茲決定挑戰本壘，查維拉則在接球後完成觸殺，克魯茲在衝撞後倒地，當下面露痛苦、明顯左腳不適，但查維拉也有火氣，當下就朝克魯茲吼叫，也就是這一舉動讓老大哥桑塔納（Carlos Santana）決定為隊友挺身。

Benches emptied between the White Sox and Pirates when Oneil Cruz left the game with a leg injury after sliding home pic.twitter.com/aaso0po4bi — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2023年4月9日

原本人在打擊準備區的桑塔納，率先上前找查維拉算帳，一把揮在他的捕手護具上，引發兩軍板凳清空、趕緊架開兩人，白襪馮恩（Andrew Vaughn）雙手背後環抱著查維拉，將他從人群中架離，並無選手在此次衝突中被驅逐出場。

「克魯茲不是故意的。」桑塔納表示，「這是個一瞬間的play，事情發生得很快，克魯茲已經受傷了，我不喜歡查維拉還朝他吼叫，我必須去支持我的隊友。」

海盜與白襪之戰一次本壘攻防戰釀成雙方板凳清空。 美聯社

查維拉則說，他不喜歡克魯茲滑向自己的方式，至於後續的對話中嗆了什麼？他說「只是棒球語言」。得知克魯茲的腳踝骨折後，查維拉表示，「這就是棒球場上的play，沒人希望有人受傷、沒人希望事情變得更加嚴重，現在發生了，我也無能為力。」

白襪教頭葛里佛（Pedro Grifol）當下即向主審確認，克魯茲的滑壘有沒有問題，而主審回應沒有問題。葛里佛表示自己也是克魯茲的球迷，「我很遺憾他必須缺陣一段時間。」