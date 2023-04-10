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MLB／光芒前9戰勝分差57分139年來首見 球員：保持下去

聯合新聞網／ 綜合報導
光芒隊。 法新社
光芒隊。 法新社

開季至今未嘗敗績的光芒隊，今天再度以11：0痛宰運動家隊，取得開季9連勝，持續往聯盟歷史紀錄邁進。

光芒開季9戰得失分差高達57分，據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，光芒成為1884年以來首支前9戰得失分差超過50分的球隊。1884年投手丘和本壘板的距離只有50英尺（約15.24公分），並且是第1年開放投手上肩投球。

另外開季連9場至少贏對手4分以上，前一次得追溯至1939年的洋基隊，紀錄是1884年聖路易逃亡黑奴隊的連13場。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）則指出，這是自2003年皇家隊以來，再有球隊開季打出9勝0敗，上一支開季10連勝以上的球隊是1987年釀酒人隊，當時繳出13連勝，光芒明天將面對紅襪隊，挑戰開季10連勝。

光芒今天打線再度火力全開，全場12支安打攻下11分，法蘭柯（Wander Franco）、洛爾（Brandon Lowe）、拉米瑞茲（Harold Ramirez）接連敲出全壘打，其中洛爾的全壘打是一發滿貫砲。

洛爾賽後表示：「一切都按照我們所想的進行，我們目前的表現令人難以置信，希望能保持下去。」

先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）延續好表現，主投7局0失分送出8次三振，運動家整場只擠出1支安打。光芒總教練凱許（Kevin Cash）稱讚拉斯穆森為球隊勝利定下基礎，拉斯穆森則將勝利歸功給球隊的打線，讓他投得更加舒適。

光芒

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