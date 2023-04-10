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MLB／天使牛棚0.1局燒掉4分 教頭說其實投很好
才打了9場比賽，天使隊就浮現殘破牛棚的問題，今天6：0的領先打到11：12輸給藍鳥隊，總教練尼文（Phil Nevin）為選手緩頰，中繼0.1局失4分的泰普拉（Ryan Tepera）沒有投不好，「其實沒有太多球是被打得扎實」。
天使的崩盤始於第6局，前5局未失分的先發投手德梅斯（Reid Detmers），卻在這局遭到擊潰，以保送、安打、觸身球開局，滿壘之際遭查普曼（Ｍatt Chapman）炸裂滿貫砲，對下一位打者還是未能解決，天使決定換投，這局最終以掉6分結算。
第7局上場的泰普拉也以觸身球、安打開局，查普曼、莫瑞菲德（Whit Merrifield）接連敲出安打送回分數，換上路普（Aaron Loup）接手也沒止住失血，單局再掉4分。
天使牛棚開季至今防禦率4.45，排名大聯盟中段班，尼文指出，藍鳥其實沒有太多球是打得強勁，「我認為泰普拉投得很好，是我派他上場的，只是結果搞砸了。」
尼文也讚天使在落後下展現奮戰精神，「我很滿意我們的攻擊表現，但就像我在這個系列賽常說的，對方打線是真的、真的很棒。」
兩隊以10：10進入延長10局突破僵局，先攻的藍鳥取得2分，天使在10局下只靠楚奧特（Ｍike Trout）的保送擠回分數，大谷翔平的二壘方向滾地球形成最後出局數。
媒體提到由於陽光問題，大谷的最後打席在投手丘、打擊區之間有一大片陰影，是否影響他的擊球視線？尼文回應：「翔平不會找藉口，但當時狀況確實如此，要看清楚球並不容易。」
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