MLB／大谷終於戴到武士頭盔 日球迷花式讚美「用可愛統一天下」

天使今天浪費6：0領先，打到延長10局以11：12不敵藍鳥隊，輸掉慘烈的一戰，大谷翔平第3局炸裂兩分砲，終於戴到用於全壘打慶祝的日本武士頭盔，日本球迷各種花式稱讚：「就像是大河劇主角」、「大谷擁有可以統治天下的長相」。

天使前天回到主場後，這頂金碧輝煌的日本武士頭盔亮相，這是由大谷翔平挑選、日本廠商「甲冑工房丸武」丸武產業製作的頭盔，要價33萬日圓（約台幣7萬6000元），前兩天大谷都只有看隊友戴的份，今天終於輪到自己。

大谷第3局從學長菊池雄星手中敲出兩分砲，這是他的本季第3轟、主場第1轟，回到休息區後，戴上武士頭盔，笑咪咪與隊友擊掌。

美國棒球網紅、「投球忍者（Pitching Ninja）」弗萊曼（Rob Friedman）分享這段影片，球迷留言：「大谷將軍！」、「希望裝備經理能在10月還讓這頂頭盔保持完好」。日本球迷更是絕讚可愛爆表，「臉上都是開心的感覺，可愛的28歲將軍」。