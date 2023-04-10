MiLB／李灝宇連3戰敲安 還上演本季第2盜
旅美好手李灝宇今年從小聯盟高階1A出發，已連3戰都敲安打，打擊率突破4成，近況相當火燙。
李灝宇今年高階1A首戰就擊出2支安打，其中一支直擊中外野全壘打牆，第二戰再擊出2安，都帶有打點，率球隊取得賽季首勝。
今天費城人高階1A繼續面對大都會隊，李灝宇擔任先發第二棒二壘手，三局上選到保送，隨後盜上二壘，但沒回來得分。9局上敲出安打，幫助球隊攻佔滿壘，可惜後續棒次無功而返，最終以2：4輸球。
李灝宇這3戰總計12打數敲出5支安打，打擊率4成17，有3分打點、3次保送及2次盜壘成功。
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