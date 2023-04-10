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MLB／讚大谷每年都在進化 菊池雄星挨轟是「完全失投」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平今天（10日）砲轟花卷東高校的學長菊池雄星，菊池盛讚大谷已是世界球星，今天的挨轟是絕對的失投。 路透社
大谷翔平今天（10日）砲轟花卷東高校的學長菊池雄星，菊池盛讚大谷已是世界球星，今天的挨轟是絕對的失投。 路透社

花卷東高校的學長、學弟過招，今天由大谷翔平的兩分砲取得上風，菊池雄星看大谷翔平這位優秀的學弟，讚他已是代表世界的球星，今天的挨轟是絕對的失投，自己也知道若被打到，一定會是全壘打。

這是大谷、菊池在大聯盟過招中出現的第3轟，在大谷的全壘打苦主榜上，學長菊池與另外兩名投手並列第2，第1是挨了4轟的孟塔斯（Frankie Montas）。

菊池今天投4.1局被敲9安打、失6分，包括挨了3轟，他在藍鳥還以0：6落後時退場，最終可以躲過敗投，要感謝打線相挺，藍鳥打到延長10局以12：11擊敗天使

大谷開轟的打席是一顆內角89.3哩滑球遭到狙擊，菊池說：「那球是要投外角，如果我有投到我要的位置，應該就不會被打，那是絕對的失投。

菊池從2019年來到大聯盟，看著大谷一步步茁壯成長，他說大谷現在就是代表世界的球星，「他每年都在進步，我也不想輸給他，希望可以每年都更加進化自己，今天被他打了全壘打，我也會繼續加油，希望下次可以討回來。」

大谷翔平 大聯盟 天使 藍鳥 菊池雄星

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