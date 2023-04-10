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MLB／大谷翔平第3轟狙擊學長菊池 天使6：0打到11：12輸球

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MLB／大谷翔平第3轟狙擊學長菊池 天使6：0打到11：12輸球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平本季第三轟出爐，也終於戴上武士頭盔。 美聯社
大谷翔平本季第三轟出爐，也終於戴上武士頭盔。 美聯社

大谷翔平的本季第3轟，今天降落在天使球場，效力藍鳥隊的學長菊池雄星成為苦主，但天使6：0的領先失守，從6：10落後扳平也成白忙一場，兩軍打到延長10局，由藍鳥以12：11帶走這場慘烈戰役的勝利。

花卷東高校學長、學弟此役同場出賽，菊池擔任藍鳥先發投手，投4.1局被敲9安打、失6分，包括挨了3轟；大谷全場5打數敲出2安打、另有1保送，貢獻2打點、跑回3分，從菊池手中炸裂本季第3轟，也是今年在主場的第1轟。

菊池遭到3發全壘打砲轟，天使一度以6：0領先看來情勢大好，卻在第6局遭藍鳥攻下6分大局追平，更在第7局再失4分處於6：10落後；劇情在8局起再次轉折，天使朱力（Brandon Drury）敲出陽春砲，第9局瑞登（Anthony Rendon）滿壘時挨觸身球先擠回一分，瑞佛洛（Hunter Renfroe）補上二壘打，形成一支3分打點的追平安打，

大谷翔平今（10日）砲打高中學長菊池雄星。 美聯社
大谷翔平今（10日）砲打高中學長菊池雄星。 美聯社

兩軍以10：10進入延長賽突破僵局，藍鳥先握2分領先，天使在10局下則僅靠楚奧特滿壘時的保送擠回1分，大谷的二壘方向滾地球成為最後出局數。

菊池早早被打爆退場，藍鳥最終卻贏了比賽，也讓他很欣慰，「我要謝謝打線，直到最後都沒有放棄，最開心的是球隊贏了。」

此戰打得高潮迭起，劇情峰迴路轉，連大聯盟官網都形容：「多驚險的一戰，天使、藍鳥之戰是早早就要競爭年度最佳比賽了嗎？」

藍鳥 天使 大谷翔平 菊池雄星

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