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MLB／大谷指定的武士頭盔沒壞 但日本廠商建議加裝膠帶

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
武士頭盔的日本製造商表示，頭盔沒有壞，建議可以貼上膠帶固定長鍬形裝飾物。 歐新社
武士頭盔的日本製造商表示，頭盔沒有壞，建議可以貼上膠帶固定長鍬形裝飾物。 歐新社

全新「開箱」使用的日本武士頭盔，作為天使隊的全壘打慶祝球帽，在隊裡很受歡迎，今天敲出陽春砲的倫吉佛（Luis Rengifo）就戴得很滿意，但意外插曲是長鍬形裝飾物掉了下來，日本球迷驚訝這麼快就壞了。日本製造廠商已經看過影片，認為不是壞了、只是掉落，也建議之後慶祝時更合適的使用方法。

天使回到主場後，這頂金碧輝煌的日本武士頭盔亮相，這是由大谷翔平挑選、日本廠商「甲冑工房丸武」丸武產業製作的頭盔，要價33萬日圓（約台幣7萬6000元），昨天只有楚奧特一人戴到，今天輪了3個人，倫吉佛先在5局敲陽春砲，楚奧特（Mike Trout）隨後補上逆轉三分砲，8局則是瑞佛洛（Hunter Renfroe）的兩分砲錦上添花，天使終場以7：5擊敗藍鳥隊。

倫吉佛賽後接受日本媒體訪問，他表示，「戴上這頂頭盔，讓我想到日本武士，很酷也很有趣。」他許下期許，希望今年可以無傷痛打好打滿整季，「還有，想要進入季後賽。」他也應日本媒體之邀向日本球迷表達感謝，「很開心有日本球迷的支持，請繼續為我加油。」

倫吉佛戴上頭盔慶祝的畫面，意外在日本球迷、媒體之間引起討論，因為他在一一與隊友擊掌完後，再回身已見到手上拿著掉落的一邊長鍬形裝飾物，讓日本球迷驚呼：「這麼快就壞了！」「大谷還沒戴到欸…」。

日本媒體已經聯繫製作廠商，根據丸武產業代表回應，兩側的長鍬形裝飾物是可以拆卸及安裝的，「我有看了影片，應該不是壞掉，只是掉下來。」他進一步指出，這類頭盔若在類似慶典的活動上實際戴上使用，通常會以膠帶固定。

瑞佛洛8局開轟時，已經可見頭盔裝修完畢，兩側的長鍬形裝飾物都完好裝在上面。

天使 楚奧特 Mike Trout 大谷翔平

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