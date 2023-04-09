MLB／真假「鱒魚」同場開砲擊墜藍鳥 大谷3支1敲二壘打
「神鱒」楚奧特（Mike Trout）一棒當英雄，今天在第5局敲出逆轉三分砲，與他長相神似的瑞佛洛（Hunter Renfroe）則在8局敲出兩分砲，以雙安貢獻3分打點，聯手幫助天使隊終場以9：5擊敗藍鳥隊；大谷翔平則是3打數有1安打、1保送，吞下2次三振。
藍鳥此役在3局上先靠兩發兩分砲取得4：0領先，天使的追擊來得很快，3局下先追回1分，4局在楚奧特保送上壘後，大谷敲出二壘打，瑞登（Anthony Rendon）的二壘方向滾地球先送回1分，瑞佛洛的二壘打再把大谷也送了回來。
藍鳥史布林格（George Springer）雖在5局上敲出陽春砲，難擋天使下半局的4分大局，倫吉佛（Luis Rengifo）先敲陽春砲，楚奧特補上逆轉三分砲，將比分改寫為7：5、天使此役首度領先。
瑞佛洛季外透過交易來到天使，他擁有神似楚奧特的長相，早已引起外界討論，今年一起鎮守外野，還有美國媒體形容兩人幾乎像到有如雙胞胎，友善提醒球迷兩人現在同隊、千萬別搞錯，此役真假「鱒魚」同場開轟，瑞佛洛8局下敲出兩分砲，穿上天使球衣後首度開轟。
Mike Trout, our beloved 🐐#GoHalos pic.twitter.com/l8CCXxWVay— Los Angeles Angels (@Angels) 2023年4月9日
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