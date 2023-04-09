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MLB／大谷翔平還沒戴過 33萬日圓武士頭盔用2天就壞了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊倫吉佛（左）開轟後戴上武士頭盔，頭盔的長鍬形裝飾物掉落，似乎壞掉了。美聯社
天使隊倫吉佛（左）開轟後戴上武士頭盔，頭盔的長鍬形裝飾物掉落，似乎壞掉了。美聯社

天使隊的全壘打慶祝帽武士頭盔，「開箱」使用第二天就壞了，今天第5局倫吉佛（Luis Rengifo）開轟嗨完後，就見他手上拿著掉落的長鍬形裝飾物，日本球迷超震驚，「第二天就壞了！」「大谷還沒戴欸…」。

天使昨天回到主場作戰，全壘打慶祝儀式中使用的帽子全新亮相，這頂武士頭盔為日本廠商製造，價格33萬日圓（約台幣7萬6千元），還是大谷翔平欽點使用，但才使用到第2場就壞了。

這頂武士頭盔昨天由首局就炸裂兩分砲的楚奧特（Mike Trout）成為第一個戴上的人，今天天使續戰藍鳥隊，5局下攻下4分大局，倫吉佛在該局先敲陽春砲，倫吉佛頂著武士頭盔一路蹦蹦跳跳與隊友擊掌，頭盔還一度滑落到遮住他的眼睛，鏡頭接著切換回到場上，再轉回天使陣營時，已經看到倫吉佛手上拿著掉落的一邊長鍬形裝飾。

楚奧特隨後補上逆轉三分砲，將比分改寫為7：5、天使此役首度領先，隊友頂著剛修好的頭盔等他，但才接過手，長鍬形裝飾物再度掉落。日本球迷見狀留言：「第二天就壞了」、「價值33萬日圓的頭盔馬上就壞了」、「在大谷戴之前就壞了」。

天使 楚奧特 大谷翔平

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