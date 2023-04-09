中職／啦啦隊第一品牌 MLB本季3場台灣日都有樂天女孩

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟今年將有三隊在主場舉辦台灣日活動，Rakuten Girls都將出席。圖／樂天桃猿隊提供
大聯盟今年將有三隊在主場舉辦台灣日活動，Rakuten Girls都將出席。圖／樂天桃猿隊提供

大聯盟隊今年將有三隊在主場舉辦台灣日活動，分別是5月24日洛杉磯天使隊、5月27日奧克蘭運動家隊以及8月27日紐約大都會隊，樂天桃猿隊女孩Rakuten Girls去好去滿，3場台灣日都將出席，而首先登板的天使台灣日，對手正好就是台將張育成所效力的紅襪隊。

位於灣區奧克蘭的運動家隊主場，去年第一次舉辦台灣日，規模雖然較小，但已在灣區矽谷台美球迷之間造成不小轟動。今年更由長榮航空特別贊助及舊金山灣區台灣商會與「T League 」，連袂邀請樂天女孩副隊長菲菲、Yuri 、岱縈、穎樂、若潼、林襄及團長壯壯出席，預計將在天使及運動家主場，帶來精采的賽前表演。

長期在當地推廣棒球運動的「T League 」主理人阿文，是這次在北加州籌辦台灣日的重要推手，他表示，台灣的啦啦隊文化在世界被看到，今年邀請創始團隊，也是當今最紅的Rakuten Girls，就是希望把原汁原味的台灣應援帶來美國，讓大家知道正港的台灣應援。

菲菲表示，「很感謝美職球團和T League的邀請及長榮航空的贊助，也感謝Rakuten球團的規劃和安排，我真的覺得身為Rakuten Girls很幸福，而且擔任推廣台灣棒球文化的重責大任，我們會努力讓台灣被看到。」

Yuri則說：「Rakuten Girls的價值在於永遠正面展現棒球帶來的希望，美國的大家等我們喔，一起挺台灣。」

猿隊領隊浦韋青也將受舊金山灣區台灣商會與紐約商會邀請，他表示，從各單位邀請的盛況，Rakuten Girls已經是台灣職業運動啦啦隊的第一品牌，透過國際的演出和交流，增加Rakuten表演人員的視野及Rakuten Monkeys活動的精彩度，生成台灣多元的棒球文化，更把Rakuten 生態圈更往國際推進一大步。

棒球 運動家 天使

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