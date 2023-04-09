MLB／千賀滉大2場累積14K 大都會隊史只輸「黑暗騎士」

日籍投手千賀滉大今天面對馬林魚隊先發6局僅失1分，幫助大都會隊以5：2贏球，主場大螢幕在他的指叉球飆K後，秀出拿著三叉戟的幽靈動畫，成為另類焦點。

千賀的第二場登板依舊精采，先發6局只被敲3安打、失1分，送出6次三振，其中4K來自「幽靈指叉」。

千賀至今兩場出賽都取得勝投、防禦率1.59；此外，兩場送出14K，在大都會隊史新人初登板前兩場三振榜上排名第二，僅次於2012年「黑暗騎士」哈維（Ｍatt Harvey）的18K。

總教練蕭瓦特（Buck Showalter）表示，千賀想向懷疑他的人證明他們錯了，他有求知慾，時時保持專注力，在場上繳出好投，「在這裡，我們沒有人抱持懷疑，他的能力是無庸置疑的。」

千賀的「幽靈指叉」從春訓就掀起話題，他也為此客製了手套，前一場是全藍色的手套繡有拿著三叉戟的幽靈，此役換上大都會配色的藍、橘撞色手套，同樣繡有幽靈，還有一塊家鄉愛知縣蒲郡市的版圖。

此役每逢千賀以指叉球送出三振時，大螢幕上都會秀出拿著三叉戟的幽靈動畫，背景還帶有以日本Sega電玩字體呈現的姓氏「Senga」。千賀第一次見到動畫時也嚇了一跳，「一名選手能與一個符號標記連結，這並不常見，我對此也覺得很感激。」