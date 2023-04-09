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MiLB／0安可得幾分？ 天使2A單局9四死球狂送7分扯爆

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊2A左投托瑞斯（Eric Torres）單局狂砸4顆觸身球。 美聯社
天使隊2A左投托瑞斯（Eric Torres）單局狂砸4顆觸身球。 美聯社

投手全場未被敲安卻輸掉的比賽，已經算是罕見，若是未被敲安還被攻下7分，簡直是世界奇觀，這樣的場景就發生在今天小聯盟2A天使紅人隊的比賽。

天使2A今天以5：7輸球，細看對手的安打數掛著「0」，卻在第7局狂瀉7分，這不是計分板出錯，而是牛棚搞笑。

天使2A此役由克羅（Coleman Crow）先發6局未被敲安、無失分，送出6次三振、2次保送，3：0的領先交到牛棚手上，喬伊斯（Ben Joyce）登板後壞球連發，面對7名打者出現4次四壞球保送，左投托瑞斯（Eric Torres）接手後更慘烈，狂砸4顆觸身球。

紅人2A在這局依然沒有任何安打，但等到5次四壞球保送、4次觸身球保送、1次失誤、1次暴投，灌進7分大局逆轉。

投手全場未被敲安但所屬球隊輸球，在大聯盟史上發生過6次、在小聯盟則是10次，而這通常肇因於單局內的保送、失誤釀禍，多是小比分決勝的比賽，此役一口氣掉了7分，連小聯盟官方推特都貼出罕見比分，寫著：「我猜你們以前沒看過這樣的數據」，連紅人2A中外野手賽達（Allan Cerda）都跑來留言：「我們沒安打也贏了」。

天使 小聯盟 紅人

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