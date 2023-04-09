MLB／藤浪晉太郎5保送投倒自己 運動家總仔：沒有能力控進好球帶

面對大聯盟不敗之師光芒隊，運動家隊日籍投手藤浪晉太郎今天只投了3局好球，第4局起控球走鐘的老毛病來犯，4.1局投球任內出現4次四壞球、1次觸身球保送，讓總教練柯塞（Mark Kotsay）看了很無言，「他只被敲了3安打，但當你有4次保送，結果通常都不會太好。」光芒終場以11：0大勝運動家，開季8連勝。

藤浪前3局只因1保送讓對手上壘，危機從第4局開始襲來，他以保送開局，再被法蘭柯（Wander Franco）敲出安打，形成一、二壘有人，巴瑞德斯（Isaac Paredes）的安打帶有2分打點，幫助光芒開張分數。

藤浪第5局的投球內容慘不忍睹，1次觸身、2次四壞球保送堆滿壘包，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲安先掃回2分，運動家也在此時換投，藤浪最終先發4.1局失5分。

儘管只被敲出3安打，但藤浪的5次四死球保送很難被忽視，柯塞就直言：「他能從第4局脫身，我覺得這點很棒，但進入第5局又是對首位打者投出觸身球，保送塞滿壘包，沒有能力把球控進好球帶，跟打者對決。」

控球問題此役不只出現在藤浪身上，今天動用的5任投手，合計6次四壞球、3次觸身球保送，9度將打者請上一壘，柯塞看了很無言，「當你面對一支強隊，這絕對會產生影響，我們必須在投手丘上找回控制力。」

藤浪自評投球感覺比上一場更好，但保送確實害慘了自己，他說今天的感覺不像是被擊敗，而是輸在自己手上，「下一場登板，我會持續攻擊好球帶，希望可以投得更好。」