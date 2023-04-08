MLB／大谷翔平主場開幕戰前走紅毯 女球迷舉牌「求婚」
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊今天為本季主場首場賽事舉辦紀念活動，包括投打「二刀流」日籍球星大谷翔平等球員都走紅地毯進場，一旁還有女球迷手持標語牌向大谷「求婚」。
做客的多倫多藍鳥隊終場以4比3力克地主天使隊，大谷今天4打數2安打，目前打擊率為3成20。
日本放送協會（NHK）報導，天使隊今天在主場安那罕天使球場進行本季第一場比賽，所屬球員開賽5小時前身著球衣走上球場前鋪設的紅地毯。
一旁聚集的球迷中，可以看到有手拿日文書寫「跟我結婚，翔平」標語牌的女性，等到大谷現身時現場響起熱烈歡呼聲，大谷也面帶笑容舉手回應。
日媒Full-Count報導，這名女球迷被地方媒體問到大谷有沒有回應時，女球迷說「我希望他能回應，拜託」。
The will you marry 👰♀️ 🤵♂️ me Shohei sign is out for the @angels home opener. pic.twitter.com/DNDykZVHyU— Jill Painter Lopez (@jillpainter) 2023年4月7日
大谷也直接坐在球場前設置的廣播攤位，接受球團官方廣播訪問。談到平常如何放鬆，大谷說，會打電動，也喜歡悠閒地泡湯，或是在飯店悠閒度過，「我比較喜歡獨處的時間」。
被問到天使隊已睽違9年未打進季後賽，大谷說，球隊氛圍很好，如果就這樣下去的話應該相當有機會。
外界好奇大谷跟擔任自己口譯的水原一平之間信任關係，大谷開玩笑地說，「稍微、很少，只有一點點的信任」。
但大谷接著說，從在日本的時候到現在大約相處了11年，「某種程度上像是就算什麼都不說也能理解的氛圍，我覺得蠻輕鬆的」。
大谷之後在球場內練習時，跟效力藍鳥隊的日籍投手、也是過去就讀花卷東高校的學長菊池雄星談笑聊天約20分鐘，以輕鬆的心情迎接主場開幕戰。
菊池預訂日本時間4月10日先發登板對戰天使隊，屆時可能是他跟「打者」大谷繼2022年8月後的投打對決。
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