快訊

還沒和解！護照流浪害一家四口困台灣 網細看品冠旅遊寄回郵戳轟：一直說謊

「假期成惡夢」他請假想給驚喜 不料目睹空姐未婚妻偷吃男同事

PLG／林書豪25分10助攻退攻城獅 鋼鐵人3連勝縮小勝差

MLB／大谷翔平主場開幕戰前走紅毯 女球迷舉牌「求婚」

中央社／ 洛杉磯7日綜合外電報導
MLB洛杉磯天使隊女球迷手持標語向大谷翔平求婚。（圖取自twitter.com/jillpainter）
MLB洛杉磯天使隊女球迷手持標語向大谷翔平求婚。（圖取自twitter.com/jillpainter

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊今天為本季主場首場賽事舉辦紀念活動，包括投打「二刀流」日籍球星大谷翔平等球員都走紅地毯進場，一旁還有女球迷手持標語牌向大谷「求婚」。

做客的多倫多藍鳥隊終場以4比3力克地主天使隊，大谷今天4打數2安打，目前打擊率為3成20。

日本放送協會（NHK）報導，天使隊今天在主場安那罕天使球場進行本季第一場比賽，所屬球員開賽5小時前身著球衣走上球場前鋪設的紅地毯。

一旁聚集的球迷中，可以看到有手拿日文書寫「跟我結婚，翔平」標語牌的女性，等到大谷現身時現場響起熱烈歡呼聲，大谷也面帶笑容舉手回應。

日媒Full-Count報導，這名女球迷被地方媒體問到大谷有沒有回應時，女球迷說「我希望他能回應，拜託」。

大谷也直接坐在球場前設置的廣播攤位，接受球團官方廣播訪問。談到平常如何放鬆，大谷說，會打電動，也喜歡悠閒地泡湯，或是在飯店悠閒度過，「我比較喜歡獨處的時間」。

被問到天使隊已睽違9年未打進季後賽，大谷說，球隊氛圍很好，如果就這樣下去的話應該相當有機會。

外界好奇大谷跟擔任自己口譯的水原一平之間信任關係，大谷開玩笑地說，「稍微、很少，只有一點點的信任」。

但大谷接著說，從在日本的時候到現在大約相處了11年，「某種程度上像是就算什麼都不說也能理解的氛圍，我覺得蠻輕鬆的」。

大谷之後在球場內練習時，跟效力藍鳥隊的日籍投手、也是過去就讀花卷東高校的學長菊池雄星談笑聊天約20分鐘，以輕鬆的心情迎接主場開幕戰。

菊池預訂日本時間4月10日先發登板對戰天使隊，屆時可能是他跟「打者」大谷繼2022年8月後的投打對決。

天使 藍鳥 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平沒戴到武士頭盔 天使主場開幕戰遭逆轉

棒球／大谷翔平看一下 美大學研究生同場無安打+完全打擊

MLB／大谷翔平走紅毯找不到方向 水原一平來解救

MLB／大谷翔平「魔球」位移48公分 美網紅直呼：邪惡

相關新聞

MLB／33萬日圓武士頭盔是大谷選的 神鱒先當大將軍

天使隊今天回到天使球場迎接本季主場開幕戰，新的慶祝道具在第一戰就亮相，楚奧特（Mike Trout）戴上日本武士頭盔的模...

MLB／大谷翔平主場開幕戰前走紅毯 女球迷舉牌「求婚」

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊今天為本季主場首場賽事舉辦紀念活動，包括投打「二刀流」日籍球星大谷翔平等球員都走紅地毯進...

MLB／大谷翔平沒戴到武士頭盔 天使主場開幕戰遭逆轉

客場戴過牛仔帽，天使隊今天回到主場開幕戰，改換日本武士頭盔慶祝，不過大谷翔平沒機會戴到，全場4打數2支安打，沒有全壘打，...

MiLB／鄭宗哲4打數無安打 李灝宇敲2安有長打

旅美費城人隊野手李灝宇本季從小聯盟高階1A出發，今天首場出賽單場2安、有1支長打，費城人延長賽以8比9不敵紐約大都會隊；...

MLB／J-Rod超車A-Rod 140場敲出30轟破水手隊史

水手隊今天靠著「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）的2分砲，以5：3擊敗守護者隊，這發全壘打也讓J...

MLB／單場5轟！光芒開季7連勝 2016年來最多

隊史開季最多3連勝的光芒隊，今年一口氣將這個數字推進到7，今天以9：5擊敗運動家隊後，紀錄還在持續中，關鍵當然是全壘打，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦