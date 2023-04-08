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MLB／33萬日圓武士頭盔是大谷選的 神鱒先當大將軍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
楚奧特開轟後戴上球隊新購入的武士頭盔，原來是大谷選購的。 截圖自天使官方推特
楚奧特開轟後戴上球隊新購入的武士頭盔，原來是大谷選購的。 截圖自天使官方推特

天使隊今天回到天使球場迎接本季主場開幕戰，新的慶祝道具在第一戰就亮相，楚奧特（Mike Trout）戴上日本武士頭盔的模樣，讓大家都驚奇，製造商揭曉價格要33萬日圓（約台幣7萬6千元），還是大谷翔平親自欽點。

天使隊本季開打先在客場6連戰，今天才首度回到主場，客場開轟慶祝時用的是牛仔帽，不過回到主場，楚奧特在1局下開轟後，戴上的是造型精美的日本武士頭盔，稱作「兜」，大聯盟官方推特還說：「看起來很適合。」

根據日本媒體報導，這個頭盔由大谷翔平所準備，製造商是日本鹿兒島的甲冑工房「丸武產業」，主要是製作攝影用盔甲，楚奧特戴上的頭盔是一般人也能買到的商品，價格33萬日圓。

丸武產業工作人員受訪時表示，這個訂單是透過其他企業收到，「知道會交給天使隊使用，不過看到新聞才知道原來今天就用到了啊，很驚喜。」

大谷翔平開季至今敲出2轟，不過都是在客場開轟，今天主場首戰4打數2安打都不是全壘打，還沒有機會戴上自己挑選的武士頭盔。

天使 大谷翔平 楚奧特

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