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MLB／大谷翔平沒戴到武士頭盔 天使主場開幕戰遭逆轉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
全場4打數2支安打，沒有全壘打，無緣戴上球隊新購入的全壘打慶祝「武士頭盔」。 美聯社
全場4打數2支安打，沒有全壘打，無緣戴上球隊新購入的全壘打慶祝「武士頭盔」。 美聯社

客場戴過牛仔帽，天使隊今天回到主場開幕戰，改換日本武士頭盔慶祝，不過大谷翔平沒機會戴到，全場4打數2支安打，沒有全壘打，加上天使隊7局上牛棚放火，最終就以3：4遭到藍鳥隊逆轉。

楚奧特開轟後戴上球隊新購入的武士頭盔。 截圖自天使官方推特
楚奧特開轟後戴上球隊新購入的武士頭盔。 截圖自天使官方推特

天使隊今天在1局下就有分數進帳，楚奧特（Mike Trout）一發兩分砲，飛了441呎遠、擊球初速112.3哩，馬上讓剛購入的日本武士頭盔亮相，楚奧特回到休息區時開心換上，接受隊友的祝賀。

不過大谷翔平就沒有這個機會，前兩打數在1局、3局下都吞下三振，5局下雖然敲出安打，不過隊友在該局沒有推進。

天使隊以3：1領先進入7局上，第二任投手摩爾（Matt Moore）開局被敲安，但連續抓下2出局後退場，不料接手的赫吉特（Jimmy Herget）被連敲兩安，包括比切特（Bo Bichette）的三分砲，天使隊變成落後1分。

8局下大谷翔平開局就敲出深遠右外野飛球，不過在全壘打牆前落地，未能一棒追平，後續雖然一度推進上三壘，但還是沒能得分；大谷翔平總計4打數2安打，另有2次三振，打擊率為3成20。

天使隊先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）6局失1分的優質先發，最終無關勝敗，開季兩場先發、防禦率1.64，戰績是1勝0敗。

天使 大谷翔平

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