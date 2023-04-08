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MiLB／鄭宗哲4打數無安打 李灝宇敲2安有長打

中央社／ 台北8日電
經典賽扛中華隊開路先鋒，海盜隊高階1A野手鄭宗哲今天出賽4打數沒有安打。 報系資料照
經典賽扛中華隊開路先鋒，海盜隊高階1A野手鄭宗哲今天出賽4打數沒有安打。 報系資料照

旅美費城人隊野手李灝宇本季從小聯盟高階1A出發，今天首場出賽單場2安、有1支長打，費城人延長賽以8比9不敵紐約大都會隊；海盜隊高階1A野手鄭宗哲今天出賽4打數沒有安打。

美國職棒小聯盟高階1A費城人隊今天與紐約大都會隊交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守二壘，李灝宇1局上1人出局後獲得觸身球保送，費城人隊靠著二壘打、接連2次保送，滿壘先擠回1分，再靠著安打、失誤，開賽取得4比0領先。

李灝宇2局上吞下三振，大都會隊2、3局各拿2分，扳平比數，李灝宇4局上選到四壞保送上壘，費城人隊6局再起攻勢，2人出局後李灝宇率先敲出安打，再靠著隊友二壘打跑回超前分。

李灝宇8局上敲出二壘打，但隊友沒有延續攻勢，大都會隊8局下再拿1分，再度將比數扳平，9局兩隊各拿1分，9局打完6比6僵持不下、進入延長賽。

延長賽10局上李灝宇敲出中外野方向飛球出局，費城人隊單局2安、攻下2分，10局下大都會隊也拿2分，費城人隊11局上沒有拿下分數，11局下大都會靠著滿壘時再見保送拿下勝利。

李灝宇首場出賽打擊就有不錯表現，單場4打數敲出2支安打，吞下1次三振，有1次觸身球保送、1次四壞保送，跑回2得分。

匹茲堡海盜隊高階1A今天與紐約洋基隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊，1局敲出中外野方向飛球出局，3局吞下三振，6局靠著失誤上壘，7局敲出三壘方向飛球出局，總計4打數沒有敲出安打，球隊終場以1比8吞敗。

費城人 大都會

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