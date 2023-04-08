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MLB／J-Rod超車A-Rod 140場敲出30轟破水手隊史

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
J-Rod以140場敲出30轟的超速進度，登上隊史第一人。 美聯社
J-Rod以140場敲出30轟的超速進度，登上隊史第一人。 美聯社

水手隊今天靠著「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）的2分砲，以5：3擊敗守護者隊，這發全壘打也讓J-Rod以140場敲出30轟的超速進度，登上隊史第一人，被超車對象包括大前輩「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

水手隊前5局打完以2：3落後，6局上先是克勞佛（J.P. Crawford）的二壘打追平比數，接著J-Rod更在2出局、2好2壞時轟出一發兩分砲，超前分數，水手就此領先到底。

這是J-Rod本季第2轟、生涯第30轟，從去年開幕戰首次出賽算起，J-Rod只出賽140場就敲出30轟，創下水手隊史紀錄，超越原本只用156場的普力斯（Jim Presley），A-Rod的162場也從第二被擠到第三。

對J-Rod來說，更重要的是在球隊2勝5敗後拿下勝利，J-Rod說：「我真的很開心能夠幫到球隊，特別是我們很需要這一勝，能夠在場上有所貢獻是很重要的。」

J-Rod今天還有1次盜壘成功，生涯30轟、28次盜壘成功，生涯前140場達成「30轟、20盜」，J-Rod是史上第三人，前有塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、史卓貝瑞（Darryl Strawberry）。

水手 A-Rod Julio Rodriguez

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