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MLB／大谷翔平走紅毯找不到方向 水原一平來解救

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

天使隊結束客場6連戰後，今天終於迎來本季首場在家作戰的賽事，球團在主場開幕戰前安排球員走紅毯，大谷翔平意外上演迷路的小孩，最後還是翻譯水原一平趕來解救。

天使今天起展開與藍鳥隊的3連戰，由於是今年首場主場賽事，球團安排一系列活動，場外鋪設的紅地毯以紅龍拉起動線，選手將在當地時間下午1點到3點之間現身，與球迷互動。

大谷一走上紅毯就讓球迷很嗨，呼喊著他的名字，而大谷一邊揮手致意，卻在走到岔路時停頓腳步，不知道該往哪個方向走，伸手比畫詢問，最終飛奔過來幫忙的人，果然就是水原一平，領著他走到電視台架設的場邊採訪區。

球迷在影片底下直呼好可愛、像是迷路的小孩，還有人說：「翔平果然不能沒有一平」、「一平永遠都在」。

天使 排球 大谷翔平

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