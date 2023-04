MLB／三連戰遭釀酒人屠殺 林多不擔心：大都會有奪冠特質

休賽季持續花大錢的大都會隊,日前在與釀酒人隊的三連戰中慘遭橫掃,也讓外界開始質疑這支「奪冠熱門」。不過,大都會明星游擊手林多(Francisco Lindor)仍對球隊頗具信心。

大都會在系列戰首場就被釀酒人賞了一場10:0完封,即便第二場推出賽揚王牌薛則(Max Scherzer),也難逃被9:0連續兩場完封的命運。雖然大都會打線在第三場復甦,總共拿下六分,卻仍被釀酒人菜鳥米契爾(Garrett Mitchell)的再見轟擊沉,不僅三戰全敗,總比分還是難堪的26:6。

賽後受訪時,大都會野手尼莫(Brandon Nimmo)誠實地說:「明顯地,我們必須表現地更好,他們在每個方面都勝過我們,球隊在這三天被壓著打。」林多也表達相同意見,「他們在打、投、跑這幾個地方都更優秀,對手打得好,我要向他們致意。」

不過,林多對球隊的信心並未因此消失,「我相信這支球隊,我相信每個人,我相信我們有成功的特質。球隊要持續前進,我們是個優秀團隊,他們今天獲得勝利,明天我們就要捲土重來,帶來比過去幾天更好的表現。」

遭到橫掃後,大都會目前以3勝4負位居國東第三名,與龍頭勇士隊有三場勝差,但現在才剛開季,若這支明星球隊能重拾節奏,仍有機會繳出預期中的佳績。

"I believe in this team, I believe in every single guy that we have. We have what it takes, we have the 'it' factor."



Francisco Lindor says the Brewers "flat out, simple" outplayed the Mets pic.twitter.com/8iO6dRjHvj