MLB／釀酒人菜鳥立功感謝妻子缺席 老婆：去睡沙發

釀酒人隊菜鳥米契爾（Garrett Mitchell）日前一棒擊沉大都會隊，成為球隊英雄。她在賽後卻因受訪內容，而被老婆開玩笑，表示要將其趕至沙發睡。

在美國時間週三對大都會的比賽中，米契爾敲出一支再見全壘打，幫助球隊以7：6拿下勝利。或許是情緒過於亢奮，他在受訪時誠實的說：「當我老婆沒來看比賽時，總會有好事情發生，她今天不在，所以我做了一些有趣的事。」

這段採訪隨後傳到了他的老婆海莉（Haley Cruse Mitchell）耳中，後者馬上轉發受訪影片，在文中寫道，「你不會當著我的面這樣說的。」後來，當米契爾再次受訪時，他則說：「我至今還沒跟海莉說過話，我回到這裡收拾好裝備，然後才回家看她。這樣就可以享受剩餘的夜晚以及隔天的休假。」

不過，海莉明顯不領情，二度轉發米契爾受訪影片，反諷地說：「試著不要睡在沙發上。」後續還在推特上發文解釋，「我沒有到球場，是因為我正忙於塞滿他的冰箱！」

除了兩人在媒體上的逗趣互動外，海莉的身分也值得一提。海莉是一名壘球選手，目前正為美國驕傲隊（USSSA Pride）效力，和老公一樣為外野手，她也曾在米契爾中選時，上傳他的跳舞影片表示，「我賭你們不知道自己選了一位職業跳舞選手。」

You won’t say it to my face tho https://t.co/srI9EflJ3L — Haley Cruse Mitchell (@haley_crusee) April 5, 2023

Trying not to sleep on the couch — Haley Cruse Mitchell (@haley_crusee) April 5, 2023