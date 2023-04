MLB／釀酒人菜鳥立功感謝妻子缺席 老婆：去睡沙發

釀酒人隊菜鳥米契爾(Garrett Mitchell)日前一棒擊沉大都會隊,成為球隊英雄。她在賽後卻因受訪內容,而被老婆開玩笑,表示要將其趕至沙發睡。

在美國時間週三對大都會的比賽中,米契爾敲出一支再見全壘打,幫助球隊以7:6拿下勝利。或許是情緒過於亢奮,他在受訪時誠實的說:「當我老婆沒來看比賽時,總會有好事情發生,她今天不在,所以我做了一些有趣的事。」

這段採訪隨後傳到了他的老婆海莉(Haley Cruse Mitchell)耳中,後者馬上轉發受訪影片,在文中寫道,「你不會當著我的面這樣說的。」後來,當米契爾再次受訪時,他則說:「我至今還沒跟海莉說過話,我回到這裡收拾好裝備,然後才回家看她。這樣就可以享受剩餘的夜晚以及隔天的休假。」

不過,海莉明顯不領情,二度轉發米契爾受訪影片,反諷地說:「試著不要睡在沙發上。」後續還在推特上發文解釋,「我沒有到球場,是因為我正忙於塞滿他的冰箱!」

除了兩人在媒體上的逗趣互動外,海莉的身分也值得一提。海莉是一名壘球選手,目前正為美國驕傲隊(USSSA Pride)效力,和老公一樣為外野手,她也曾在米契爾中選時,上傳他的跳舞影片表示,「我賭你們不知道自己選了一位職業跳舞選手。」

