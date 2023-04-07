MLB／大谷翔平「魔球」位移48公分 美網紅直呼：邪惡

天使球星大谷翔平開季至今投球表現相當優異，美國棒球網紅弗萊曼（Rob Friedman）指出，大谷在面對水手強打羅德里奎茲（Julio Rodriguez）時，投出位移高達48公分的橫掃滑球「Sweeper」。

大谷昨天在對上羅德里奎茲時投到滿球數，最終以85英哩的外角橫掃滑球飆出三振，弗瑞德曼在推特發文讚嘆，「這是大谷翔平85英哩的『邪惡』橫掃滑球，19英吋（約48公分）的橫向位移。」

Shohei Ohtani, Vicious 85mph Sweeper. 🧹



19 inches of horizontal break. 😲 pic.twitter.com/9LyV06V1Il — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2023年4月5日

事實上橫掃滑球早就成為大谷招牌武器，根據《Baseball Savant》網站統計，去年賽季這球路使用率超越速球，高達37.4%，被打擊率僅1成65。大谷在經典賽三振楚奧特，正是使用這顆招牌球路。

大谷翔平今年再度提高使用比例，本季目前為止使用率達46.1%，被打擊率僅1成。從數據和比賽畫面來看，大谷的橫掃滑球威力可能已更上一層樓。