MLB／砲轟「數據至上」 紅襪投手簡森：分析不會帶來冠軍

近代棒球逐漸改以「科學數據」為導向,使得包括投手分工在內的多項元素發生變動,但紅襪隊終結者簡森(Kenley Jansen)卻對此不以為然。

近年來,先發投手不再以「投越多越好」為標準,教練團會以用球數、對戰數據等等作為指標,有時也會因此提前換下投手。簡森在受訪時否定這種看法,直言:「分析並不會為你帶來冠軍,因為數字是數字,但你不知道實際在場上的感覺。」

之後,簡森也進一步表達自己的觀點,「有時候,我們覺得用球數75~100球是投手容易被打的球數,但這不是真的,你必須觀察站在上面的選手表現如何。」也對投手不得連續出賽表示反對,「『連續兩天或三天登板會傷害到我』對我來說是錯的,你要了解我是否能承擔。你把這種看法放進每個人心中,我感覺是種失敗者心理。」

最能佐證簡森說法的,或許是2020年的世界大賽第六場。即便光芒隊先發投手史奈爾(Blake Snell)讓道奇隊一分未得,球隊卻因「不想讓他面對第三輪打線」而將其換下,接替上場的安德森(Nick Anderson)卻未能守成,最後讓道奇逆轉比賽、拿下冠軍。

不過,雖然簡森抱持反對立場,他的前東家,道奇球團總裁弗里德曼(Andrew Friedman)卻相當仰賴數據分析,目前效力的紅襪隊總管布倫(Chaim Bloom)也曾為他工作,顯示數據已被MLB多支隊伍奉為圭臬。

Kenley Jansen speaks out against analytics in baseball. 🗣 https://t.co/bRYOBtqGRn pic.twitter.com/bD5XY1LY0Z