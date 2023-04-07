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MLB／砲轟「數據至上」 紅襪投手簡森：分析不會帶來冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
簡森本季披上紅襪球衣。 路透社
簡森本季披上紅襪球衣。 路透社

近代棒球逐漸改以「科學數據」為導向，使得包括投手分工在內的多項元素發生變動，但紅襪隊終結者簡森（Kenley Jansen）卻對此不以為然。

近年來，先發投手不再以「投越多越好」為標準，教練團會以用球數、對戰數據等等作為指標，有時也會因此提前換下投手。簡森在受訪時否定這種看法，直言：「分析並不會為你帶來冠軍，因為數字是數字，但你不知道實際在場上的感覺。」

之後，簡森也進一步表達自己的觀點，「有時候，我們覺得用球數75~100球是投手容易被打的球數，但這不是真的，你必須觀察站在上面的選手表現如何。」也對投手不得連續出賽表示反對，「『連續兩天或三天登板會傷害到我』對我來說是錯的，你要了解我是否能承擔。你把這種看法放進每個人心中，我感覺是種失敗者心理。」

最能佐證簡森說法的，或許是2020年的世界大賽第六場。即便光芒隊先發投手史奈爾（Blake Snell）讓道奇隊一分未得，球隊卻因「不想讓他面對第三輪打線」而將其換下，接替上場的安德森（Nick Anderson）卻未能守成，最後讓道奇逆轉比賽、拿下冠軍。

不過，雖然簡森抱持反對立場，他的前東家，道奇球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）卻相當仰賴數據分析，目前效力的紅襪隊總管布倫（Chaim Bloom）也曾為他工作，顯示數據已被MLB多支隊伍奉為圭臬。

MLB 道奇 紅襪

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