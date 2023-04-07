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MLB／台美混血大物被家人送至球場 官網：像小孩第一天上學

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾今日由父母送至球場。 截自響尾蛇隊推特
卡洛爾今日由父母送至球場。 截自響尾蛇隊推特

響尾蛇隊今天進行新球季主場開幕戰，賽前由父母接送至球場的台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）搶走焦點，他踏入球場前與家人相擁的溫馨時刻，被MLB官網記錄下來，並寫下「像小孩第一天上學」的註解。

卡洛爾在開季前和球團簽下一筆8年1.11億美元（約34億臺幣）長約，成為響尾蛇未來拼圖之一，熱身賽也表現突出，繳出打擊率0.370、上壘率0.508、長打率0.630，本季從開幕戰就擔綱先發重責，也在開季第三戰就敲出首轟。

開季連打4場客場後，響尾蛇今日迎來主場開幕戰對決道奇，有趣的是卡洛爾並非自行駕車，而是由父母載至球場，他也在離開前和雙親深深相擁。響尾蛇官方推特特別紀錄下這一刻，po出貼文寫道，「卡洛爾由他的父母接送，這代表著一切」，並配上一個感動表情符號。

除了球團，大聯盟也注意到這件事，特別轉發貼文，還以小孩上學作為比喻，「第一次上學對每個小孩來說意義非凡，你的父母開著車送你上學，你躲在他們的其中一支腿後，直到父母將你拉到大門前，一小時後，你已經忘記自己一開始在害怕什麼了。這是一件從未改變的事情，對大聯盟球星來說也一樣。」

卡洛爾和父母感情深厚，他過去就曾說過：「父母一路來給我的支持，對我來說充滿意義，我感覺自己虧欠他們許多。」而今日仍由父母接送至球場，也證實了一家人的好感情。

MLB 卡洛爾 響尾蛇

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