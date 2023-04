MLB／台美混血大物被家人送至球場 官網：像小孩第一天上學

響尾蛇隊今天進行新球季主場開幕戰,賽前由父母接送至球場的台美混血大物卡洛爾(Corbin Carroll)搶走焦點,他踏入球場前與家人相擁的溫馨時刻,被MLB官網記錄下來,並寫下「像小孩第一天上學」的註解。

卡洛爾在開季前和球團簽下一筆8年1.11億美元(約34億臺幣)長約,成為響尾蛇未來拼圖之一,熱身賽也表現突出,繳出打擊率0.370、上壘率0.508、長打率0.630,本季從開幕戰就擔綱先發重責,也在開季第三戰就敲出首轟。

開季連打4場客場後,響尾蛇今日迎來主場開幕戰對決道奇,有趣的是卡洛爾並非自行駕車,而是由父母載至球場,他也在離開前和雙親深深相擁。響尾蛇官方推特特別紀錄下這一刻,po出貼文寫道,「卡洛爾由他的父母接送,這代表著一切」,並配上一個感動表情符號。

除了球團,大聯盟也注意到這件事,特別轉發貼文,還以小孩上學作為比喻,「第一次上學對每個小孩來說意義非凡,你的父母開著車送你上學,你躲在他們的其中一支腿後,直到父母將你拉到大門前,一小時後,你已經忘記自己一開始在害怕什麼了。這是一件從未改變的事情,對大聯盟球星來說也一樣。」

卡洛爾和父母感情深厚,他過去就曾說過:「父母一路來給我的支持,對我來說充滿意義,我感覺自己虧欠他們許多。」而今日仍由父母接送至球場,也證實了一家人的好感情。

Corbin getting dropped off by his parents is everything. 🥹 pic.twitter.com/o55wFmJsjI