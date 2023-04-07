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MLB／挨轟後嗆塔提斯是「作弊哥」 巨人3A投手引粉絲抨擊

聯合新聞網／ 綜合報導
塔提斯目前仍於3A出賽，等待禁賽結束。 美聯社
塔提斯目前仍於3A出賽，等待禁賽結束。 美聯社

還在禁賽期的教士隊球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.），昨日在小聯盟復健賽敲出自己在3A的首轟，不過除了遭到全場巨人球迷狂噓，對方投手還抨擊他是「作弊哥」。

不僅肩膀傷勢，塔提斯上季還因服用禁藥遭到禁賽80場，這些因素讓他去年整季報銷，開季還得繼續坐球監，只能先在小聯盟進行復健賽。而昨日對上巨人3A球隊的比賽中，塔提斯相中巨人投手麥克陸爾（Kade McClure）一計偏高直球，一棒掃出左中外野大牆的陽春砲，由於他之前是由2A直升MLB，所以這支全壘打是個人3A首轟。

一名體育主播隨後在推特po出開轟影片，寫著：「麥克陸爾多年之後會跟別人說，他被塔提斯給核爆了。」但被轟的苦主麥克陸爾明顯不服氣，轉發此貼文並嘲諷塔提斯：「『作弊哥』因服禁藥被禁賽，只能在復健賽打全壘打。」

雖然塔提斯目前並未做出回應，但部分球迷反嗆麥克陸爾是「巨嬰」，更引用他過去貼文，「如果不爽的話，就表現得好一點。」

目前麥克陸爾已移除貼文，但從中仍可看出，塔提斯過往的爭議不僅受外界檢視，也引發了正反論戰。

MLB 塔提斯 教士

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