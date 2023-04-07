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MLB／對右投張育成沒出賽 吉田正尚敲雙安手感回溫
紅襪隊日籍球星吉田正尚冷了13打席的手感，在今天回溫，單場3打數2安打，杜沃（Adam Duvall）的三分砲更帶有巨大貢獻，幫助紅襪隊以6：3擊敗老虎隊，只不過台灣好手張育成沒等到出場機會。
老虎隊在2局下靠羅傑斯（Jake Rogers）的兩分砲先馳得點，第3局兩隊各得1分，分差不變，不過4局上狄佛斯（Rafael Devers）的陽春砲先為紅襪隊追到2：3落後，6局上狄佛斯再敲安追平比數，隨後杜沃的三分砲為勝利定調。
前兩場都沒敲安的吉田正尚今天終止乾旱，兩支安打中包含一支二壘打，另有1次保送，賽後打擊率上升到2成50，吉田表示：「無論哪種安打都好，只要能安打就能幫助球隊得分，我希望接下來能繼續上壘，包括四壞保送的方式。」
紅襪投手塞爾（Chris Sale）今天成績是5局失3分，另有7次三振，收下本季首勝，不過前一場3局掉7分緣故，防禦率仍高達11.25。
老虎隊先發投手譚波（Spencer Turnbull）是右投，紅襪隊今天因此沒派出右打的張育成，而譚波5.2局丟掉5分，吞下本季第2敗。
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