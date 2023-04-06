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MLB／貝比魯斯連兩年50轟球棒5647萬成交 創拍賣史上紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
美國職棒傳奇人物貝比魯斯。 美聯社(資料照)
美國職棒傳奇人物貝比魯斯。 美聯社(資料照)

據大聯盟官網報導，美國職棒傳奇人物貝比魯斯(Babe Ruth)於1920年及1921年效命洋基時期，分別打出54轟及59轟的球棒，於今天在拍賣網站售出，價格為185萬美元(約台幣5647萬)，創下球棒拍賣紀錄，之前的拍賣紀錄也是貝比魯斯使用過的另一支球棒，成交價168萬美元。

這支被稱為「Polo Grounds」(前洋基主場)球棒，是貝比魯斯專屬球棒，最特殊之處是重量達44.6盎斯(約1247公克)，較一般常用的30至40盎斯球棒來的更重，也就是必使用更強大的力量，才能揮動棒子。

負責拍賣Hunt Auctions網站總裁杭特「Dave Hunt」，「這是一支媒體所公認最接近藝術品的球棒，當貝比魯斯拿著這支44.6盎斯的球棒，在紐約Polo Grounds球場打擊，這支令人驚嘆的棒球神器的重要性立即變得顯而易見。」

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