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MLB／洋基王牌柯爾6.1局8K力退費城人 三壘手唐納森成傷兵

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾。 法新社
柯爾。 法新社

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天主投6.1局送出8次三振，僅被敲出3安，失1分。加上隊友托瑞斯（Gleyber Torres）單場3安2打點的關鍵發揮，幫助洋基以4：2擊敗費城人，不過洋基本場比賽卻再度出現傷兵。

據大聯盟官網報導，柯爾成為洋基隊史第3位開季前2次先發，都至少主投6局且被安打數在3支以下的球員。前2人分別是1955年的福特（Whitey Ford）和1999年的赫南德茲（Orlando Hernández）。

柯爾今天前6局都沒掉分，第7局才被費城人打者凱弗（Jake Cave）擊出高飛犧牲打，失掉1分。費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）則繳出6局失3分的優質先發，最終承擔敗投。

談到本場比賽與諾拉之間的競爭，柯爾直言非常興奮：「諾拉很棒，費城人也很棒，他們的打線非常優秀，這是有趣的拉鋸戰，我們很幸運贏球，兩隊都打得很精彩。」

雖然洋基搶下勝利，但再度傳出壞消息，陣中三壘手唐納森（Josh Donaldson）因傷提前退場。對此總教練布恩解釋：「我不認為他很嚴重，這是一個腿筋傷勢，我們明天會再看看。」

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