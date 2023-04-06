MiLB／運動家隊沙子宸啟程赴美 展開延長春訓

美職奧克蘭運動家隊台灣投手沙子宸今天啟程赴美，展開第一個旅美春訓，將先至新人聯盟報到，這段時間他讓手臂休息，期待抵達春訓基地後能以最好狀態迎接，並融入當地環境。

來自國立體育大學的沙子宸於今年2月與美國職棒奧克蘭運動家隊完成簽約，以合約總額37.5萬美金正式加盟，成為社區棒球旅美第1人。沙子宸今天出發飛往美國亞利桑那州，預計先至新人聯盟報到，加入延長春訓。

為了讓身體充分休息，沙子宸在大專棒球聯賽結束後，手臂完全「關機」，僅維持日常訓練不出賽，期待抵達春訓基地後，能以最好狀態迎接春訓，希望能快速適應美職的風格及節奏，融入當地的生活及環境。

沙子宸表示，赴美後首要目標就是透過重訓搭配飲食，提升身材素質以應付未來比賽及訓練的強度，期許自己能夠一步一步完成階段性目標，慢慢往最高殿堂邁進。

沙子宸在前往美國前，將「回饋母校」列為最重要的待辦心願，分別回到彰藝及國體捐贈現金新台幣5萬元，提供給校方使用。

沙子宸表示，「之前有許多旅美或投入職業的學長及前輩，因為感謝學校的栽培都會捐贈資源，像是球具或是現金，當時看到我就下定決心，如果自己能夠成為職業選手，一定也要向他們學習，懂得感恩，並且幫助更多擁有夢想的學弟們。」