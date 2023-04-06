MLB／強投回歸！狄葛隆飆11K奪轉戰遊騎兵首勝 大都會該跳腳了

本季以5年1.85億美元(約台幣57億)轉戰遊騎兵的兩屆塞揚強投狄葛隆(Jacob deGrom)，於今天先發對抗金鶯飆出11K，雖在五局失兩分，被對手追平比數，一度要錯過勝投，但隊友容恩(Josh Jung)六局下兩分砲，為狄葛隆保住勝投，最終遊騎兵5：2擊敗金鶯，狄葛隆奪下加盟球隊以來首勝，不過，賽後記者會滿臉笑容的他卻是說了，「還有很大改進空牌，我這個人對自己是很苛刻的。」

狄葛隆此役六局失兩分一分自責優質先發表現，送出11次三振被擊出兩支安打及兩個四死球，全場用球數92球58顆好球，由於本季首戰3.2局失5分，使得他目前防禦率仍高達5.59，但很顯然已進入自己節奏之中，他成為隊史第三位用球數在92球以內，能飆出11K的投手。前一位是2016年達比修有，用了91球飆11K，至於最好的一位是曾效力中華職棒佩瑞索(Matt Perisho)，於1999年用球78球飆出12K，佩瑞索是在2008、2009在兄弟象隊投球。

過去效命大都會9年的狄葛隆，2018、2019連奪兩屆國聯塞揚獎，然而近三年的傷病問題，勝場數都未達兩位數，讓大都會對他失去了信心，決定放他進入自由球員市場，遊騎兵大膽以更高價碼簽下狄葛隆，各界都視為是一大賭注，直到今天終於展現他的價值，但遊騎兵的球迷，還是發出呼喊，「主啊，能讓他健康投完一整季。」

大都會新球季簽下韋蘭德來取代狄葛隆，但韋蘭德春訓結束時被診斷出肩部輕度拉傷後，仍在傷病名單中，看到狄葛隆表現，應該會跳腳了。

遊騎兵教頭波奇(Bruce Bochy)賽後說，「他很棒，不是嗎？讓他獲勝也很棒。我們所有人一樣，我很期待看到他回來，他具有很好的能力，這是他付出的巨大努力所得到的。」

二壘手塞米恩(Marcus Semien)則說了，在狄葛隆身後看他投球很有趣，「我覺得他可以在任何時候投出任何球，他讓每件事都正常運作，當對手打到第三輪次時，當然會做出調整，但他還是做出他該做的事。在球隊連輸兩場後，能有他上場投球真是太好了。」