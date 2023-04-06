MLB／紅襪換不回吉田正尚首轟球 小球迷家人的堅持引論戰

紅襪日籍強打吉田正尚日前對海盜之戰敲出大聯盟生涯首轟，但回收紀念球卻碰到困難，因在「綠色怪物」上接到球的小球迷一家人無意交換，即使紅襪使盡各種利多條件交換、還是協商破局，此事也引發網路上論戰，連紅襪球員老婆也加入戰局。

事實上據《運動畫刊》報導，拿到這顆球的小球迷並非第一手擁有者，而是座位附近的海盜迷接到球後、才將球轉送給他。為了幫吉田正尚拿回紀念球，據《Boston Strong》報導，紅襪球團祭出吉田正尚簽名球、球棒、打擊手套，以及跟本人見面等優惠條件，但小球迷一家人就是不為所動，因為這也是他們全家人首次從紐澤西到芬威球場看球，這顆球同樣對他們意義重大。

不過這家人堅持不換的態度卻惹怒了一些紅襪球迷，在網路上砲轟，認為他們只是想要出售獲利，也有人提議「別讓他們再踏入芬威球場」。就連本季轉戰紅襪的透納（Justin Turner）老婆也加入戰局發表看法，她認為如果這家人是自己接到想留下還有道理，但若是別人轉贈就是另一回事了，「我理解他們肯定很開心，但如果能進入球員休息室、拿到簽名球，感覺都比留下這顆球好多了」。

至於吉田正尚未能回收首轟球雖有遺憾，不過他強調：「球隊輸了，我對這點比較失望。」