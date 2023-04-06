MLB／新規定浮現爭議 白襪打者不滿突襲投球被趕出場

大聯盟採取投球計時器後開始浮現一項爭議，今天白襪隊打者安德森（Tim Anderson）就遇到，因不滿巨人隊投手韋伯（Logan Webb）突襲投球，在抗議時遭到驅逐出場，大谷翔平也遇到突襲投球問題。

今天白襪以7：3擊敗巨人，不過第3局安德森上場打擊在球數2好1壞時，安德森踏進打擊區但還沒準備好打擊動作，韋伯已經啟動投球，此時投球計時器顯示還有11秒，安德森乾脆退出打擊區，但主審仍判好球、三振出局。

Tim Anderson got ejected. He was upset after this pitch and kept talking from the dugout. Weird one. pic.twitter.com/MngU3qlYu5 — Alex Pavlovic (@PavlovicNBCS) 2023年4月5日

安德森開始跟主審雷伯恩（D.J. Reyburn）爭執，過程中也比著自己的眼睛，並朝著韋伯的方向大聲說了幾句話，最終收到個人本季第一張驅逐出場罰單。

白襪教頭葛里佛（Pedro Grifol）解釋，安德森是強調自己還沒準備好，「他的眼睛還沒跟投手對上，只是剛站上去而已，或許當下可以叫個暫停之類的，但結果並沒有，而當他回到休息區時展現出的激情，那是為了比賽的激情，我認為沒問題。」

韋伯則認為自己並沒有突襲投球，但或許對手是這樣想，「我不認為他應該被趕出場，我認為他是針對我，而不是對裁判大吼。」安德森則拒絕接受訪問。

Tim Anderson was thrown out of the game after arguing with the umpire for not granting him time



(via @NBCSGiants)pic.twitter.com/2ziILZcVbH — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年4月5日

無獨有偶的是，今天登板投球的大谷翔平也遇到類似問題，他在第1局投球時被判違規、罰1顆壞球，原因是主審霍伯格（Pat Hoberg）認為他在打者還沒準備好時投球，大谷與天使隊總教練尼文（Phil Nevin）也為此跟主審有過一番溝通。

霍伯格的說法是，當投球計時器倒數最後8秒時，投手無論什麼時間點要投球都OK，不過在那之前，必須要打者先在打擊區表示自己做好準備，投手才可以投球。