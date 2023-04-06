MLB／大谷翔平為何投球違規？天使教頭解釋主審想法

天使隊好手大谷翔平再次創紀錄，今天對水手隊之戰成為大聯盟史上第一位在單場「投、打」都違規的球員，總教練尼文（Phil Nevin）透露大谷違規原因，也大讚子弟兵後面就沒再被影響，「他的修正能力很強」。

投手大谷今天先發在1局下面對羅利（Cal Raleigh）時發生投球超時違規，被計一顆壞球，好在最終三振解圍；打者翔平也在第6局打擊時，因太晚進入打擊區，被自動計一顆好球。

大谷翔平在首局投球超時後，與總教練尼文、翻譯水原一平一起找上主審霍伯格（Pat Hoberg）討論原因，尼文透露：「主要是新規則的時間限制，有些投手會利用這點去突襲投球，不過大谷並沒有這麼做，我是在跟霍伯格討論這點。」

霍伯格的說法是，當投球計時器倒數最後8秒時，投手無論什麼時間點要投球都OK，不過在那之前，必須要打者先在打擊區表示自己做好準備，投手才可以投球。

大聯盟本季新增投球計時器規則，投手在球拿到手之後，壘上無人時必須在15秒內投球，壘上有人則是20秒，打者則必須在8秒內進入打擊區。

大谷翔平當然了解這項規則，他表示，主要是想跟主審確認，投球動作是從哪邊開始算起，畢竟啟用新規則，球員跟裁判也都還在適應中，「我知道自己該做什麼，接下來也會做好調整。」

大谷這場比賽就調整完了，之後沒有再出現投球超時違規，以111球投完6局，8次三振僅失1分，拿下本季首勝，尼文笑稱：「大谷說『那我接下來都用揮臂式投球』，我說『請吧』，細節就不特別說，但我認為他的修正能力超乎常人。」

至於打者翔平的違規，大谷翔平也解釋，「那單純是我太慢了，因為等待跑者所以自己也變慢，但也知道如果是自己四壞保送上壘，必須早點上壘才不會造成打者困擾。」