快訊

她狂掉7顆牙竟是因血糖控制不佳 糖尿病患5衛生習慣降低罹牙周病風險

和欣客運宣布4月17日起漲價「漲幅最高10%」 國光客運也擬跟進

股東會紀念品19檔今「最後買進日」！ 泡菜、青瓷碗、洗衣粉、廚房三寶全入列

MLB／大谷翔平為何投球違規？天使教頭解釋主審想法

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

天使隊好手大谷翔平再次創紀錄，今天對水手隊之戰成為大聯盟史上第一位在單場「投、打」都違規的球員，總教練尼文（Phil Nevin）透露大谷違規原因，也大讚子弟兵後面就沒再被影響，「他的修正能力很強」。

投手大谷今天先發在1局下面對羅利（Cal Raleigh）時發生投球超時違規，被計一顆壞球，好在最終三振解圍；打者翔平也在第6局打擊時，因太晚進入打擊區，被自動計一顆好球。

大谷翔平在首局投球超時後，與總教練尼文、翻譯水原一平一起找上主審霍伯格（Pat Hoberg）討論原因，尼文透露：「主要是新規則的時間限制，有些投手會利用這點去突襲投球，不過大谷並沒有這麼做，我是在跟霍伯格討論這點。」

霍伯格的說法是，當投球計時器倒數最後8秒時，投手無論什麼時間點要投球都OK，不過在那之前，必須要打者先在打擊區表示自己做好準備，投手才可以投球。

大聯盟本季新增投球計時器規則，投手在球拿到手之後，壘上無人時必須在15秒內投球，壘上有人則是20秒，打者則必須在8秒內進入打擊區。

大谷翔平當然了解這項規則，他表示，主要是想跟主審確認，投球動作是從哪邊開始算起，畢竟啟用新規則，球員跟裁判也都還在適應中，「我知道自己該做什麼，接下來也會做好調整。」

大谷這場比賽就調整完了，之後沒有再出現投球超時違規，以111球投完6局，8次三振僅失1分，拿下本季首勝，尼文笑稱：「大谷說『那我接下來都用揮臂式投球』，我說『請吧』，細節就不特別說，但我認為他的修正能力超乎常人。」

至於打者翔平的違規，大谷翔平也解釋，「那單純是我太慢了，因為等待跑者所以自己也變慢，但也知道如果是自己四壞保送上壘，必須早點上壘才不會造成打者困擾。」

大谷翔平 大聯盟 水手

延伸閱讀

MLB／好暖！大谷翔平投打違規創紀錄 還有空幫對手補球

MLB／大谷翔平6局8K奪首勝 投到111球是自願的

MLB／大谷翔平超前兩分砲 全壘打草帽已換上自家隊徽

MLB／大谷翔平備戰6日先發 想見「朗神」先跑100公尺

相關新聞

MLB／大谷翔平6局8K奪首勝 投到111球是自願的

天使隊日籍好手大谷翔平今天再次雙刀出鞘，投手大谷以111球力投6局、8次三振僅失1分，打者翔平也貢獻1安打、1分打點，幫...

MLB／好暖！大谷翔平投打違規創紀錄 還有空幫對手補球

天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平在今天登板投球的日子裡，幫助球隊以4：3擊敗水手隊，不過卻也在投打兩端都吞下超時違規，成...

MLB／張育成先發2打數繳白卷 連兩天關鍵時刻被換下

台灣好手張育成連兩天扛起紅襪隊先發，不過今天劇本跟昨天類似，都是2打席後在關鍵時刻被代打換掉，而紅襪隊也以1：4輸給海盜...

MLB／大谷翔平為何投球違規？天使教頭解釋主審想法

天使隊好手大谷翔平再次創紀錄，今天對水手隊之戰成為大聯盟史上第一位在單場「投、打」都違規的球員，總教練尼文（Phil N...

MLB／連兩場先發！張育成凌晨戰海盜 第8棒游擊手

雖然前一場提前被換下，台灣好手張育成依然排在紅襪隊先發打線中，台灣時間6日凌晨1點35分對海盜隊之戰，張育成擔任第8棒、...

MLB／勞資協議助攻 大聯盟球員平均薪資成長11%

美國職棒大聯盟（MLB）先前因勞資問題封館並導致去年季賽延後開打，經協商後終於展開比賽。勞資達成協議化解危機一年後，大聯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦