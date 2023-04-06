MLB／好暖！大谷翔平投打違規創紀錄 還有空幫對手補球

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聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷成為大聯盟史上第一位在單場「投、打」都違規的球員。 美聯社
大谷成為大聯盟史上第一位在單場「投、打」都違規的球員。 美聯社

天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平在今天登板投球的日子裡，幫助球隊以4：3擊敗水手隊，不過卻也在投打兩端都吞下超時違規，成為大聯盟史上第一位在單場「投、打」都違規的球員，了解規則的當下，大谷還有空幫敵隊補球。

大谷翔平今天先發投了6局有8次三振，但因4次保送、2次觸身的控球問題，丟掉1分，其中1局下更是在得點圈有人的危機時，面對羅利（Cal Raleigh）發生投球違規，被計一顆壞球，好在大谷最終三振解圍。

此外，打者翔平也在第6局打擊時，因太晚進入打擊區，被自動計一顆好球，大谷翔成為大聯盟實施新規後，第一位投打都被抓違規的選手。

大聯盟本季新增投球計時器，規定投手在球拿到手之後，壘上無人時必須在15秒內投球，壘上有人則是20秒，若違規將計一顆壞球；打者則必須在8秒內進入打擊區，違規則自動計1顆好球。

大谷翔平在1局下投完後，跟總教練、翻譯水原一平一起找上主審，了解投球超時原因，此時疑似水手隊沒有球可以熱身，主審又剛好背對球場沒發現，大谷翔平注意到這個狀況，直接將手伸進主審球袋中，拿球丟給水手隊球員。

有趣的是，這個動作讓主審嚇一跳，不過看了看大谷翔平在幹嘛後，又繼續恢復討論，這段影片在網路上流傳，不少網友好奇大谷翔平竟然沒事，「我肯定有些裁判會因此把他趕出場」、「如果是馬恰多（Manny Machado）就會被趕出場」、「大谷翔平是第一個跟主審偷球的球員吧」。

大谷翔平 水手 大聯盟

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