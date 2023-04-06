MLB／張育成先發2打數繳白卷 連兩天關鍵時刻被換下

台灣好手張育成連兩天扛起紅襪隊先發，不過今天劇本跟昨天類似，都是2打席後在關鍵時刻被代打換掉，而紅襪隊也以1：4輸給海盜隊，吞下3連敗。

紅襪隊昨天對海盜隊，張育成是先發二壘手、第9棒，本季首度先發，不過2打數繳白卷、吞下1K，7局下二壘有人時更被代打換下。

今天凌晨紅襪隊續戰海盜，張育成再次先發，換守游擊、打第8棒，2局下的首打席，張育成因為超時違規先被計1顆好球，最終也吞下三振，5局下則是2好球後擦棒被捕遭到三振。

7局下原本該輪到張育成打擊，不過紅襪隊在1：4落後、2出局一三壘有人局面下，面對右投凱勒（Mitch Keller），決定換上左打的麥奎爾（Reese McGuire）代替右打的張育成，麥奎爾昨天敲出兩支二壘打，但這個打席吞下三振、留下殘壘。

張育成最終以2打數、2次三振作收，開季至今5打數吞下4次三振，還在等待首安出爐。另外同隊的日籍好手吉田正尚則是4打數無安打，有1次三振，打擊率下降到2成整。