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MLB／勞資協議助攻 大聯盟球員平均薪資成長11%

中央社／ 紐約4日綜合外電報導
大聯盟球員平均薪資成長11%。 路透社
大聯盟球員平均薪資成長11%。 路透社

美國職棒大聯盟（MLB）先前因勞資問題封館並導致去年季賽延後開打，經協商後終於展開比賽。勞資達成協議化解危機一年後，大聯盟球員正享受著20多年來的最大薪資升幅。

根據美聯社一項研究，本賽季開打在即，大聯盟球員平均薪資上漲11.1%，達到創紀錄的490萬美元（接近新台幣1億5000萬元），這是自2001年以來的最大漲幅。

自去年3月球員與老闆同意一項為期5年的勞資協議以來，這是第一個休賽期間的薪資支出激增。

德州遊騎兵隊的游擊手塞米恩（Marcus Semien）是工會8人執行小組的一員，負責勞資協議的協商。他表示，「這是朝著正確方向邁出的一步」。

在所有球隊的薪資總額中，紐約大都會隊以3.55億美元居冠，較以往季前最高紀錄多出7000萬美元。大聯盟有7支隊伍薪資總額超過2億美元。

奧克蘭運動家隊以5800萬美元墊底，這個數字低於大都會隊投手薛哲（Max Scherzer）與魏蘭德（JustinVerlander）兩人薪水的總和，這兩人以4330萬美元並列大聯盟球員最高薪資。

今年薪資增幅是自2001年成長13.9%以來，調升幅度最多的一年。

坦帕灣光芒隊投手埃夫林（Zach Eflin）去年12月簽下一份價值4000萬美元的3年合約，他表示「球員在過去5年、10年領取聯盟最低工資的措施實在是個笑話」。

知名球員像是賈吉（Aaron Judge）、馬查多（Manny Machado）、特納（Trea Turner）、柏格茨（Xander Bogaerts）、柯利亞（Carlos Correa）和迪格隆（Jacob deGrom）在休賽期都簽下大合約，使得球員平均薪資打破了2017年445萬美元的歷史高點。

離開大都會前往遊騎兵的迪格隆說，「球隊在賺錢，球員也在賺錢；所以，這一切都很好」。

大聯盟開幕當天的943名球員中，有546人的薪水達到100萬美元或更多，占比58%，高於去年的514人。

賈吉在創下美聯季賽紀錄的62支全壘打後，以4000萬美元排名球員薪資第3。而11名收入最高的球員中，有7 名效力於紐約或洛杉磯的球隊，這是大型市場展現經濟實力的標記。

洋基隊投手柯爾（Gerrit Cole）也是球員工會執行小組成員，負責勞資協商。他表示，「我看到去年比賽的營收數字」，「所以當這些數字持續上升時，球員薪水也該隨之上漲」。

大聯盟球員平均薪資在2017年創下最高紀錄後，接下來兩年每年下降不到1%，並在2021年因疫情而縮短的賽季後，跌至420萬美元的低點。

由於球員們對薪資不滿，大聯盟歷經了99天封館，去年3月勞資達成協議。薪資支出以瘋狂速度恢復，2022年平均薪資成長了6%，達到440萬美元。

今年冬天，串流媒體與轉播的權利金、擴大的季後賽形式、還有上漲的票價，帶動了球員薪資成長。

知名棒球經紀人波拉斯（Scott Boras）表示，薪資是運動比賽財富的指標，投資球員總是好事一件，這種薪資成長反映了對於偉大球員的投資。

大聯盟 大都會 賈吉

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