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MLB／本季最速一戰 ！馬林魚花不到2小時就完封雙城

聯合新聞網／ 綜合報導
馬林魚去年塞揚得主阿坎塔拉只用100球就對雙城演出9局完投完封秀。 美聯社
馬林魚去年塞揚得主阿坎塔拉只用100球就對雙城演出9局完投完封秀。 美聯社

大聯盟的「投球計時器」的成效很有感，平均每場比賽已能在2小時半上下結束，今天馬林魚以1：0完封雙城，送給對手本季第一敗，更只花了不到2小時就結束，成為今年最快紀錄。

馬林魚今天在主場迎戰雙城，兩隊只打了1小時57分鐘就結束比賽，除了歸功「投球計時器」外，雙方投手大演投手戰也是原因。

馬林魚推出去年塞揚得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）先發，只用100球就演出9局完投完封秀，只被敲出3安、送出5K與1保送，也是生涯第四場完封；而雙城前田健太TJ手術後睽違1年多重返投手丘，表現也很精彩，5局只被敲出3支安打、投出9次三振、沒有保送，唯一失分是2局下被賈西亞（Avisail Garcia）敲出陽春砲，牛棚接手4局也力保不失，雙方合力締造本季最速比賽。

大聯盟史上最短的9局比賽是1919年9月28日巨人、費城人隊之戰，短短51分鐘就打完，不過這已是「死球年代」的紀錄，就算現在有投球計時器規定，未來仍幾乎不可能打破。

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