MLB／首位「超時三振」被趕出場 馬恰多喊冤：我有先喊暫停

大聯盟本季施行「投球時鐘」，對投手與打者的準備時間設下規範，開打第一周違例事件層出不窮，不過教士隊馬恰多(Manny Machado)今天成為首位因爭論「超時三振」被趕出場的球員，賽後他喊冤自己有先喊暫停，只是主審不接受。

馬恰多在春訓時就是第一位因準備超時違規、被記一顆好球的打者，當時還自嘲要盡快調整，只是開季後還是慢郎中。今天首局上場打擊時，磨到滿球數後重新調整節奏，夾著球棒慢慢黏緊手套，雖然自覺快要超時伸手喊暫停，卻不被主審接受，由於未能在計時器剩餘8秒時就位打擊遭判定違例，自動記上一顆好球而遭到三振。

Manny Machado struck out due to a pitch clock violation, and was subsequently ejected for arguing the decision. pic.twitter.com/8nunHfDY2j — Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) 2023年4月4日

馬恰多隨後與主審爭論，兩人交談幾句後就被趕出場寫下歷史，教頭梅爾文(Bob Melvin)上前關切也沒用。賽後馬恰多依舊不滿持續抱怨，「我有先喊暫停，你可以看到時鐘剩8秒時我有舉起手示意喊停，我想可能動作還不夠明顯讓主審知道。」

「很顯然主審認為我太慢了、下7秒時才喊停，不過這是他的看法，我知道自己看到了什麼，絕對是在時限內示意，只是他不同意。這一切都與主審個人感覺有關，純粹看他是否願意給予(暫停)。我接下來會努力遵守計時器規定」，馬恰多補充說。

至於被問到驅逐前和主審說了些甚麼，馬恰多則神秘的說：「這段話只會留存在我和他之間。」

值得一提的是打者因超時被罰的好球也算在投手的用球數，三振也會列入投手數據，響尾蛇先發投手蓋倫（Zac Gallen）已因此免費得到1K。

馬恰多首局的插曲也預告了教士此戰的戲劇性，雖然在先發達比修有本季初登板5局只丟1分的好投下，一度取得5：1領先，牛棚卻聯手花光優勢，最終反倒在打擊混戰中以6：8在主場輸球。