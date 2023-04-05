MLB／「日本車的安定感」三日投同天先發成績複製貼上

大聯盟今天發生超巧合事件，達比修有、前田健太、菊池雄星三名日籍投手同天先發，成績還都是複製貼上的5局被敲3安、失1分，網友形容「就像日本車的安定感」，結果卻是三樣情，有勝投、有敗投、有勝投變無關勝敗。

效力教士隊的達比修有因經典賽調整較慢，今天迎來本季首次先發，對戰響尾蛇隊5局被敲3支安打，雖然有多達6次四壞保送，但僅失1分，原本退場時還是勝投候選人，不料牛棚放火，教士隊最終以6：8輸球，達比修有先發5局用91球，無關勝敗。

前田健太則是韌帶重建手術後，暌違591天重返大聯盟先發登板，5局投出9次三振、沒有保送，只被敲出3支安打，唯一失分是被敲出陽春砲，只不過對手馬林魚隊塞揚強投阿坎塔拉（Sandy Alcantara）更猛，9局完投完封，隨著雙城隊以0：1輸球，前田也吞下敗投。

菊池雄星去年球季一度轉任後援，今年重返先發在今天初次登板，對皇家隊雖然挨了1發陽春砲，不過投5局僅失1分，被打3安打，另有2次三振、1保送，幫助藍鳥以4：1贏球，拿下今年首勝。

三人投球數據同樣是5局被敲3安、失1分，也引起日本網友熱烈討論，「就像日本車的安定感」、「3位日本投手同日先發還都是5局失1分，太有趣了吧」、「全部5局失1分，日本球員好厲害」。

大聯盟日籍投手同日先發登板的紀錄最多就是3人，加上今天一共出現25次，但還沒出現過3人都同時拿下勝投的狀況。