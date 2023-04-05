MLB／釀酒人「背靠背靠背」狂轟 薛則生涯第二度遭破防

生涯過去15年僅一次被連敲3轟的薛則（Max Scherzer），在本季第二次登板遭到破防，釀酒人隊泰萊斯（Rowdy Tellez）、安德森（Brian Anderson）、米契爾（Garrett Mitchell）連3打席「背靠背靠背」開轟。

釀酒人隊今天以9：0擊敗大都會隊，1局上安德森的2分打點二壘打先馳得點，6局上更是一棒接一棒，1出局後泰萊斯、安德森、米契爾連續開轟，慶祝用的起司帽不斷換人戴，比數擴大到5：0領先。

BACK TO BACK TO BACK!#ThisIsMyCrew | @GarretMitchell5 pic.twitter.com/M3UJ5OiP4l — Milwaukee Brewers (@Brewers) 2023年4月5日

薛則連續挨轟後，又投出1次保送而退場，最終是5.1局被敲8安，丟掉5分承擔敗投，上一次他被連敲3轟已是2017年7月21日對響尾蛇隊的時候，當年他還效力國民隊，也在那年拿下塞揚獎。

而釀酒人隊則是隊史第8次出現「背靠背靠背」全壘打，上一次是在2018年8月8日對海盜隊時，開轟的是艾吉拉（Jesus Aguilar）、蕭（Travis Shaw）及譚姆斯（Eric Thames）。

安德森、米契爾在7局下再次上演「背靠背」全壘打，這次是安德森先敲3分砲、米契爾補上陽春砲，單局攻下4分讓比賽更無懸念。