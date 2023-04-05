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MLB／前田健太5局9K強勢回歸 惜「魚王」更猛9局完封

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
前田健太因傷空白超過一年，今天首度重返先發，繳出5局9K僅失1分好投。 路透社
前田健太因傷空白超過一年，今天首度重返先發，繳出5局9K僅失1分好投。 路透社

雙城隊日籍投手前田健太因傷空白超過一年，今天首度重返先發，繳出5局9K僅失1分好投，然而對手馬林魚隊塞揚強投阿坎塔拉（Sandy Alcantara）更猛，9局完投完封，馬林魚隊以1：0贏球，讓前田吞下敗投。

前田健太上次在大聯盟出戰已要追溯到2021年8月21日對洋基，之後因晉右手韌帶重建手術，等待591天才回到大聯盟投手丘，在今天登板面對馬林魚。

前田健太總計投了89球，只被敲出3支安打，唯一失分是2局下被賈西亞（Avisail Garcia）敲出陽春砲，5局投出9次三振、沒有保送，表現令人振奮。

然而前面4連勝、打下22分的雙城隊打線，今天卻被壓制全場，阿坎塔拉只用100球就投完9局，中間被敲3支零星安打，另有5次三振、1次保送，投出大聯盟本季第1場、個人生涯第4場完投完封；阿坎塔拉去年一個人投了6場完投，比任何一隊還多。

馬林魚 大聯盟 前田健太

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