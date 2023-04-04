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MLB／大谷翔平連兩天開砲 天使轟垮水手收3連勝

中央社／ 西雅圖3日綜合外電報導
大谷面對水手隊3連戰首戰就開砲。 美聯社
大谷面對水手隊3連戰首戰就開砲。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天靠大谷翔平一支大號兩分砲超前，瓦德8上再補上另一支兩分砲，最終以7比3客場擊敗西雅圖水手，收下3連勝。

水手今天在1局下半就靠蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）左外野方向二壘安打先馳得點，天使2上立刻靠瑞吉洛（Luis Rengifo）帶有打點的安打扳平；佛蘭斯（Ty France）3下的二壘安打讓水手超前，4上瑞吉福再揮出帶有打點的安打，讓兩隊2比2戰成平手。

5上天使首名打者楚奧特（Mike Trout）獲保送，下一棒的大谷翔平在球數1好1壞的情況下，將一記85英里的變速球轟過中右外野全壘打牆，靠著他這支飛行距離達431英尺的兩分打點全壘打，讓天使4比2要到領先。

蘇亞雷茲5下帶有打點的安打讓水手追回1分，但8上兩出局後，瓦德（Taylor Ward）揮出中外野方向兩分砲，讓天使將領先擴大到6比3，9上德魯瑞（Brandon Drury）再揮出帶有打點的二壘安打，讓天使最終以4分差距獲勝。

談到大谷翔平那支全壘打，天使總教練尼文（Phil Nevin）說：「那真的很大支，對方用了很多變速球，大谷翔平選了個好球打，那真的是很大號的一轟，他的揮棒軌跡真的很漂亮。」

瑞吉洛今天揮出兩支帶有打點的安打，兩次都幫天使扳平戰局，但他原本不在天使的先發打線中，是在瑞登（Anthony Rendon）因為上週在奧克蘭運動家主場和球迷發生衝突，被禁賽4場後，才獲得先發上場的機會。

楚奧特今天5次站上打擊區，最後通通上壘，他敲出1支安打、獲得3次保送，還挨了1次觸身球。

天使開幕戰吞敗後，近期打下3連勝；水手則是拿下開幕戰勝利後，苦吞了4連敗。

今天賽前，大谷翔平和前水手球星鈴木一朗在球場見到面並交談了一下，大谷翔平被拍到脫下帽子並對大前輩鈴木一朗鞠躬的畫面，這是兩人在上個月的世界棒球經典賽（World Baseball Classic）後，首次有公開互動。

大谷翔平率領日本拿下這次經典賽的冠軍，並獲選為最有價值球員（MVP），鈴木一朗則是幫助日本在2006年、2009年締造2連霸。

天使 大谷翔平

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